Haberler » Güncel » Isparta Şehir Hastanesi'nde özel güvenlikçiler, gazeteciye saldırdı - Haber

Isparta Şehir Hastanesi'nde özel güvenlikçiler, gazeteciye saldırdı

Isparta Şehir Hastanesi bahçesinde yaşanan arbedeyi görüntülemeye çalışan gazeteci, kamuya açık alanda çekim yapmakta bir sıkıntı bulunmamasına rağmen özel güvenlik görevlileri tarafından fiziki saldırıya uğradı.

18.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:55Isparta Şehir Hastanesi'nde özel güvenlikçiler, gazeteciye saldırdı
Şehir Hastanesi bahçesinde yaşanan arbedeyi görüntülemeye çalışan gazeteci, kamuya açık alanda çekim yapmakta bir sıkıntı bulunmamasına rağmen özel güvenlik görevlileri tarafından fiziki saldırıya uğradı. İHA Muhabiri Feti Kılıç, basın kartını göstermesi ve gazeteci olduğunu belirtmesine rağmen, bir grup güvenlik görevlisi ve vardiya amiri tarafından derdest edilmeye çalışıldı. Yaşananlar ve arada geçen diyaloglar, gazetecinin cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Isparta'da dün gece çıkan silahlı tartışma sonucu 5 kişinin yaralandığı olay sonrasında Isparta Şehir Hastanesi'ne akın eden yaralıların yakınları ile olayın faili arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Polis ekipleri gerginliğe müdahale ederken, hastanenin özel güvenlik görevlileri de hastane bahçesindeki yaşananları görüntülemeye çalışan gazeteciye saldırdı. Kamuya açık alan olarak geçen Isparta Şehir Hastanesi bahçesinde gazetecilik görevini yapmaya çalışan İhlas Ajansı (İHA) Muhabiri Feti Kılıç, özel güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğradı. Cep telefonu ile hastane bahçesinde yaşananları görüntülemeye çalışan İHA Muhabiri Kılıç, güvenlik amiri olduğu tahmin edilen bir şahıs ve beraberindeki özel güvenlikçiler tarafından görevi başında fiziki müdahaleye maruz kaldı.
Basın kartını göstererek, kendisinin gazeteci olduğunu belirtmesine rağmen, "Muhabirsin ama yasak" yanıtını alan Kılıç, "Gazeteciyim" diyerek çekim yapmaya devam etmekte direnince, fiziki müdahaleye uğradı. Muhabirin kamerası kayıtta olan cep telefonuna elle müdahale eden özel güvenlik görevlileri, "Çekemezsin, yasak" diyerek müdahalelerini sürdürdü.
Muhabire, "Biz görevimizi yapıyoruz" diyerek müdahale etmeye devam eden özel güvenlikçiler "Müdahale edemezsin" yanıtı üzerine, "Yasak, çekemezsin" demeye devam ettiler.
İHA muhabirinin, "Tamam, bunları da çekeyim, buraya konuşun o zaman" demesi üzerine, bazı özel güvenlik görevlileri kameradan uzaklaşırken, bazıları da, "Yasak, bizi çekemezsin" diyerek gazeteciyi derdest etmeye çalıştı.
Olay, polisin özel güvenlik görevlilerine, kamuya açık alanda çekim yapmanın herhangi bir sıkıntı oluşturmadığı ikazında bulunmasıyla son buldu.
(İHA)

Şehir Hastanesi, Isparta, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:59 "Mihalıççık'ın sanayileşmesi için tecrübelerimizi sizinle paylaşmaya hazırız" - Haber
11:58 Siirt Özel İdarespor'da transfer - Haber
11:58 Kırıkkale'de yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi - Haber
11:57 DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 - Haber
11:57 Kanala düşen genç, boğuldu - Haber
11:51 Mardin'de 4 teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı - Haber
11:34 Türkiye'de vatandaşların en güvendiği kurum belli oldu - Haber
11:24 Kıbrıs uçağında bomba tehdidi ortalığı karıştırdı - Haber
10:21 Köpeği otomobile bağlayıp koşturdu - Haber
09:47 İstanbul ve İzmir dahil bazı kentlerde 2050'de su baskını meydana gelmesi riski arttı - Haber
18.12.2019 12:01:00