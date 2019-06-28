28.06.2019 20:49
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ISPARTA Şehit Önlemeç'in cenazesi Isparta'ya getirildi

Şehit Önlemeç'in cenazesi Isparta'ya getirildiHAKKARİ'de nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç'in (21) Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Isparta'ya getirildi.

Şehit Önlemeç'in cenazesi Isparta 'ya getirildi
HAKKARİ'de nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç'in (21) Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Isparta 'ya getirildi.
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda sabah saatlerinde nöbet tuttuğu sırada silahının kazara ateş alması sonucu yaşamını yitiren Piyade OnbaşıMustafa Önlemeç'in cenazesi, saat 18.45'te Türk Hava Yolları 'na ait uçakla Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını Isparta Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş , Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün , İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol, askeri yetkililer karşıladı.
Askeri törenle helikoptere nakledilen şehit Önlemeç'in cenazesi, defnedilmek üzere Yalvaç ilçesine hareket etti.ISPARTA Şehit Önlemeç'in cenazesi Isparta'ya getirildi
Kaynak: DHA
Piyade , Isparta , Güncel

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