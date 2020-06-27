ISPARTA Sınava alınmayınca taksi ücretini isteyen şoförle tartıştı

Sınava alınmayınca taksi ücretini isteyen şoförle tartıştıIsparta'da YKS'ye gireceği okula 5 dakika geciken Ahmet Cem Çilsal, görevlilere "Bu benim hayatım için çok önemli sınav, bir şeyler yapın.

27.06.2020 12:20 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:03
Sınava alınmayınca taksi ücretini isteyen şoförle tartıştı
Isparta'da YKS'ye gireceği okula 5 dakika geciken Ahmet Cem Çilsal, görevlilere "Bu benim hayatım için çok önemli sınav, bir şeyler yapın. Benim girmem lazım" dediyse de içeri alınmadı. Görevlilerin uzaklaştırdığı Çilsal, kendisini okula getiren ve ücretini eksik verdiğini söyleyen taksiciyle tartıştı. Polisin yatıştırdığı Çilsal, okuldan uzaklaştırıldı.
Tüm yurtta yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için Isparta'da da adaylar sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Saat 08.30'dan itibaren sınav alanına gelmeye başlayan adaylar, okulun giriş kapısında belgeleri incelendikten sonra içeri alınmaya başlandı. Ateşleri ölçülüp, dezenfektan verilen adaylar, sosyal mesafe kuralına uyularak sınav salonlarına giriş yaptı. Anne ve babaları ile sınava gelenler bahçe kapısında vedalaşarak içeri girdi. Anne ve babalar ise ellerinde Kuran cüzleri, çocuklarının başarısı için ağaçların altında dua etti.
Şehit Ömer Sarı Ortaokulu'nda da adaylar sınav salonlarına bu kurallar çerçevesinde alınırken, geç kalanlar ise büyük üzüntü yaşadı. Dün Mersin'den karayoluyla Isparta'ya bugünkü sınav için gelen Ahmet Cem Çilsal da bunlar arasında yer aldı. Taksiyle sınav yerine gelen Ahmet Cem Çilsal, taksiciye 25 TL verip, araçtan indi. Şoförün 55 TL olan taksi ücretinin kalan kısmını ödemesi için bağrışlarına aldırış etmeyen Ahmet Cem Çilsal, koşarak sınav salonuna girmeye çalıştı. Ancak Çilsal yaklaşık 5 dakikalık gecikmesi nedeniyle sınav salonuna alınmadı.
'BU BENİM HAYATIM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ SINAV'
Ahmet Cem Çilsal, görevlilere dün Mersin'den sınav için Isparta'ya geldiğini, önce kaldığı eve giderek sınava giriş belgelerini aldığını söyledi. Bu sabah ise yola çıktığında sınava geç kalacağını anlayınca Davraz Mahallesi Köy Garajı civarında bir taksiye binerek Çünür Mahallesi'nde sınava gireceği Şehit Ömer Sarı Ortaokulu'na gelmeye çalıştığını anlatan Çilsal, görevlilere "Bu benim hayatım için çok önemli sınav, bir şeyler yapın. Benim girmem lazım" dediyse de sınava giremedi. Emniyet mensupları Çilsal'ı okul bahçesinden dışarı çıkardı. Müşterisini bekleyen taksicinin ise kalan 30 TL'sini ödemesini istediği Ahmet Cem Çilsal, öfke patlaması yaşadı. Kalan parayı ödemeyeceğini söyleyince taksiciyle Çilsal arasında ağız münakaşası yaşandı. Polisler olaya müdahale ederek tarafları yatıştırdı. Çilsal ve taksici daha sonra okuldan uzaklaştırıldı. ISPARTA Sınava alınmayınca taksi ücretini isteyen şoförle tartıştı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ahmet Cem, Isparta, Güncel, Haber

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