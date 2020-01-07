Haberler » Güncel » Isparta sokak hayvanları unutulmadı - Haber

Isparta sokak hayvanları unutulmadı

Sokak hayvanları unutulmadıIsparta ve çevresinde etkili olan kar yağışı sokak hayvanlarını zor durumda bırakırken, Isparta Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri yiyecek bulamayan başıboş köpekleri besledi.

07.01.2020 16:13 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:17
Sokak hayvanları unutulmadı
ve çevresinde etkili olan kar yağışı sokak hayvanlarını zor durumda bırakırken, Isparta Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri yiyecek bulamayan başıboş köpekleri besledi.
Şehirde kar yağışının yoğun şekilde görülmesi üzerine harekete geçen Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sokak hayvanlarına yönelik kent genelinde besleme çalışması gerçekleştirdi. Belediye ekipleri Veteriner İşleri Müdürü Fatih Demirbağ koordinasyonunda şehir merkeziyle yakın köylerde sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.
Isparta Belediyesi ekipleri gündüz olduğu gibi gece saatlerinde de sırtlandıkları mama çuvallarıyla sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerle birlikte şehrin tüm mahallelerinde ve yakın köylerinde besleme çalışması gerçekleştirdi. Yağış dolayısıyla ağaç diplerine, yağış almayan diğer noktalara mama kaplarıyla birlikte gelen ekipler besleme çalışmalarını gün boyunca sürdürdü.
Isparta sokak hayvanları unutulmadı

Isparta, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:55   Beyaz eşyacılardan 'Herkes Kendi İşini Yapsın' eylemi - Haber
17:54   Sabiha Gökçen'de yolcular uçuşların açılmasını bekliyor - Haber
17:54   Akıncı Üssü darbe girişimi davası - Haber
17:49   İstanbul'da pistten çıkan uçağa Yomra Belediyesinden esprili gönderme - Haber
17:48   Başkan Böcek: "Yaralar sarılacak" - Haber
15:57   Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
7.01.2020 17:56:10