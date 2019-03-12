Isparta Süleyman Demirel'in Anıt Mezarı Bitme Aşamasına Geldi

Dokuzuncu Cumhurbaşkanı
merhum Süleyman Demirel
için mezarının bulunduğu Çalcatepe'ye inşa edilen anıt mezar, tamamlanma aşamasına geldi. Yaklaşık 58 bin metrekarelik Çalcatepe'deki 3 bin 500 metrekarelik alana inşa edilen anıt mezara, 30 metrelik kulenin yanı sıra 9 ayrı bölmeden oluşan mini baraj ve yapay şelale yapıldı. Aralık
2017'de yapımına başlanan anıt mezarı da içine alan Çalcatepe, Anıtkabir
'den sonra kurulduğu alan bakımından Türkiye
'nin en büyük anıt mezarı özelliğini taşıyor.
Türk siyasi hayatına damgasını vuran, 1965- 1993 yılları arasında 7 hükümette toplam 10 yıl 5 ay başbakanlık, 1993- 2000 yıllarında ise 7 yıl süreyle Cumhurbaşkanlığı yapan Süleyman Demirel, 17 Haziran 2015 tarihinde tedavi gördüğü Ankara
'daki hastanede solunum yolu enfeksiyonu ve kalp yetmezliği nedeniyle 90 yaşındayken yaşamını yitirdi. Süleyman Demirel ölümünün ardından doğduğu topraklar olan Isparta
'nın Atabey
ilçesine bağlı İslamköy
'de, merhum kardeşi Şevket Demirel
tarafından 2000 yılından itibaren oluşturulmaya başlanan Çalcatepe'deki anıt mezar alanına defnedildi.
ANITKABİR'DEN SONRA EN BÜYÜK ANIT MEZAR ALANI
Bir zamanlar kayalıklar ve kıraç topraktan ibaret olan Çalcatepe'ye dünyanın dört bir yanında getirilen bölge iklimine uygun farklı türden ağaç ve fidanlar dikilerek, Demirel'in yarım yüzyıldan fazla siyaset ve dünya liderliği iddiasını simgeleyen 'Dünya Ormanı' adı verilen orman oluşturuldu. 58 bin metrekarelik alana kurulu Çalcatepe, Anıtkabir'den sonra kurulduğu alan bakımından Türkiye'nin en büyük anıt mezarı olarak planlandı. Çalcatepe'ye Demirel'in Türkiye Cumhuriyeti
'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmasını simgeleyen 9 ayrı suni gölet yapıldı.
ANIT MEZAR PROJESİ BİTME AŞAMASINA GELDİ
Ailesi tarafından Çalcatepe'de Süleyman Demirel defnedildiği noktaya anıt mezar yaptırılması için proje hazırlandı. 2017 yılında tamamlanan anıt mezar projesi, Demirel ailesi tarafından Isparta Valiliği
'ne teslim edildi. Valilik öncülüğünde gerçekleştirilen ihalenin ardından Aralık 2017'de yapımına başlanan anıt mezar tamamlanma aşamasına getirildi.
30 METRELİK KULE
3 bin 500 metrekarelik alana inşa edilen anıt mezarda, Süleyman Demirel'in kabrinin üzerine 2 'vav' harfinin birleşiminden oluşan simge konuldu. Bunun hemen yanında yükselen tavan bölümüne 10 bin çınar yaprağının kalıbı alınarak, 250 bin çiviyle tek tek monte edildi. Mezarın üzerini örten iç kolon yüksekliği 26 metre, toplam yüksekliği ise 30 metre olan bir kule inşa edildi. Anıt mezarın dışında ise Demirel'in 9'uncu Cumhurbaşkanlığını simgeleyen 9 ayrı bölmeden oluşan mini baraj ve yapay şelale konuldu.
ISPARTA'YI KUŞBAKIŞI GÖRÜYOR
Süleyman Demirel için yaptırılan anıt mezar, Demirel Külliyesi'ni çaprazdan görüyor. Atabey ve İslamköy Ovası'na hakim mevkideki anıt mezar, Isparta'yı da kuş bakışı görüyor. Tepe, Selçuklu
İmparatorluğu döneminden bu yana mezarlık olarak kullanılan ve Demirel'in ataları, eşi Nazmiye Demirel
ve diğer hemşehrilerinin bulunduğu mezarlığı da görüyor. Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi'nin de görüş açısında yer alan anıt mezarın Isparta'yı kuş bakışı görmesi, Demirel'in Isparta özlemini simgeliyor.
DEMİREL ANIT MEZAR İÇİN NELER SÖYLEMİŞTİ
Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel, hayattayken Isparta'ya gelişinde anıt mezar alanını incelemiş ve şunları söylemişti
Bu proje dünyada bir numunedir. Çalcatepe geçmişte kayalıklardan ve kıraç topraktan ibaret bir alandı. Kardeşim önderliğinde yürütülen çalışmalar sayesinde bu hale geldi. Buradaki çamlar dünyanın en şanslı çamları. Çamın dünyada sulandığı tek yer burası. Burası Şevket Bey'in eseridir. Benim hemşehrilerim de kendisine kucak açmıştır. Hep yardımcı olmuşlardır. Kıraç tepe, bugün Türkiye'nin yeşil envanterine girmiştir. Bu bir ülkenin topraklarına yapılabilecek en büyük iyiliktir.
PROJENİN DETAYLARINI ANLATTI
Anıt mezarın yapımını üstlenen firmanın yetkilisi Gürsoy Akçay
, projenin detaylarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA
) anlattı. Anıt mezarın betonarme anlamında çok özel bir yapı olduğunu belirten Akçay, yapımına Aralık 2017'de başlandığını ve Isparta'nın meteorolojik açıdan en soğuk alanlarından biri olması dolayısıyla inşaat yapımının zor olduğunu söyledi. Anıt mezarın özelliklerinden bahseden Akçay, şöyle dedi
Sayın Cumhurbaşkanımızın mezarının başında lahit betonu var. Burada 2 'vav' harfi birleşiminden oluşmuş bir yapı var. Yaprak desenlerinin bulunduğu müzenin tavan kısmı var. Buraya yaklaşık 10 bin çınar yaprağını 250 bin çiviyle tek tek monte etmiş bulunmaktayız. Onun için işçilik olarak birebir brüt betonlarda tek tek işlenmiş yapılar görebilirsiniz. Betonarmenin mastırı burada yapılmış bulunmaktadır. Genelde akademisyenlerin gelip görmesi gereken çok önemli bir yapı oldu. Yukarıya doğru bakıldığında yuvarlak kolonlarımız var. Bunlar yaklaşık 26 metreye kadar çıplak bir şekilde çıkıyor. Tabi bu yapılar eğik olduğu için yapımı da oldukça zordu. Ama sonuç olarak çok güzel bir eser yaptığımızı düşünüyoruz.
KULENİN YÜKSEKLİĞİ 30 METRE
Anıt mezarın kule yüksekliğinin 26 metre olduğunu kaydeden Gürsoy Akçay, en üstte bulunan kalkan ile birlikte yaklaşık 30 metreyi bulan bir yapı yüksekliği olduğunu söyledi. Betonarmenin yanında sadece ilave olarak titanyum çinko kaplama malzemesi kullandıklarını belirten Akçay, Bu da çok uzun vadeli dayanımı olduğu ve betonun rengine yakın bir renk olduğu için çok güzel birleşim sağlıyor dedi.
Anıt mezarın dışında baraj kısmı olduğunu kaydeden Akçay, 9'uncu Cumhurbaşkanımız olduğu için 9 tane bölmeyle oluşmuş baraj kısımları var. Bunun yanında yapay şelale var. Su yukarı kısmından dökülerek geliyor, en son baraj kısmında sonlanıyor diye konuştu.
TEMİZLİK VE SON RÖTUŞLARI YAPILIYOR
Anıt mezarın bulunduğu alınan 3 bin 500 metrekare olduğunu vurgulayan Gürsoy Akçay, Çalcatepe'nin ise 58 bin metrekarelik alan olduğunu kaydetti. Anıt mezarın ince rötuş işlerinin yapıldığını belirten Akçay, Yüzde 99 oranında tamamlamış durumdayız. Anıt mezar içinde elektrik kablolarının bulunduğu alanlara Sayın Cumhurbaşkanımızın özel sözlerinin bulunduğu tablolar gelecek. Genel temizlik ve rötuşları yapıldığı için zarar görmesin diye takmıyoruz. Ama daha sonra tablolar da yerini alacak.
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Kaynak: DHA