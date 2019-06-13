ISPARTA Temizlik personelinden aracın zarar görmemesi için brandalı önlem

Temizlik personelinden aracın zarar görmemesi için brandalı önlem (2)
BELEDİYE BAŞKANI İŞÇİLERİ ÖDÜLLENDİRDİIsparta
'da yol ve kaldırım kenarlarındaki otları temizlerken park halindeki otomobilin zarar görmemesi için etrafını brandayla kapatan belediye temizlik personelleri Şükrü Buldu ve Ahmet Özkan
, Belediye Başkanı AK Parti
'li Şükrü Başdeğirmen
tarafından ödüllendirildi. 2 işçiyi makamına davet eden Başkan Başdeğirmen, teşekkür ettiği Buldu ve Özkan'a çeyrek altın hediye etti.
'YAPTIKLARI BİZLERİ ÇOK MUTLU ETTİ'
Başkan Başdeğirmen, "Temizlik personeli arkadaşlarımızın şehrimizde ot kesme çalışması yaparken, orada çok hassas davrandıklarını kameradan gördük. Daha doğrusu bir vatandaşımız kamerasında bunu tespit etmiş. 'Temizlik yaparken, neler yapıldığını göreyim' diye açtığında bu görüntüyü görmüş. Arkadaşlarımız bizim personelimiz. O aracın zarar görmemesi için yapmış oldukları çalışma dikkatini çekmiş vatandaşımızın. ve sosyal medyada, bizlerle paylaştı ve teşekkür etti. Biz de izledik. Bizim de çok hoşumuza gitti. Biz de beğendik. Arkadaşlarımız almış oldukları görev dahilinde memleketimizin temizliği için çok güzel çalışmalar yapıyor. Fakat önemli olan hassasiyet orada, o araca zarar vermemek için yapmış oldukları çalışmadır. O brandayı çekmeleri ve yapmış oldukları çalışma içerisindeki aletin ucundan çıkan taş parçalarının araca gitmemesi için yaptıkları bizleri çok mutlu etti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu hassasiyetin tüm birimlerimizde hizmet ederken, vatandaşlarımızın mutlu olacağı şekilde, onları rahatsız etmeden yapabilmeleridir. Bu bize bir örnektir. Ben de bunun karşılığında kendilerine ödül vermek istiyorum. Beni de duygulandırdı."
Kaynak: DHAŞükrü Başdeğirmen
, AK Parti
, İşçi
, Isparta
, Güncel