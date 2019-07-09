Isparta TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? Nasıl öğrenilir?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Türkiye genelinde 50 bin yeni konut için başvuruları 6 Mart - 19 Nisan arasında aldı. Dün yapılan çekilişle Isparta'daki 300 konutu kazanan hak sahipleri belirlenmiş oldu. Bu çekilişe katılan başvuran vatandaşlar, Isparta TOKİ kura sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? Kazanamayanların para iadesi ne zaman yapılacak?

ISPARTA TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Isparta TOKİ kura sonuçları için aşağıdaki linke tıklamanız ve açılan sayfada TC kimlik kartı numaranızı girmeniz yeterli olacaktır.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T. Halk Bankası A.Ş. yetkili şubelerinden geri alabilecek. Ücretler, dekontlar ve kimlik belgeleri ile başvuruda bulunulması halinde geri ödenecek.