Isparta Türküleri Senfoni Albümde Buluşuyor

27 Kasım 2018 Salı 15:58



27 Kasım 2018 Salı 15:58

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Isparta türkülerini senfoni albümünde bir araya getirecek.SDÜ'den yapılan açıklamaya göre, SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) 8'i anonim, 2'si enstrümantal Isparta türküsünü albüm olarak yayınlayacak.Açıklamada görüşlerine yer verilen GSF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Türkmenoğlu, yapılacak albümle Isparta türkülerinin evrensel boyuta taşınabileceğini belirtti.Isparta'nın özgün sanatını orkestrayla kayıt altına almanın çok değerli olduğunu vurgulayan Türkmenoğlu, "Önemli olan bir başka noktada bu eserlerin evrensel ölçekte de icra edilebilir olmasıdır. İşte proje tam da bunu karşılıyor. Örneğin Berlin Senfoni'de bir konser vermek istediğiniz an notalar hazır. Götürüp verebilirsiniz. Kısacası dünyanın her yerindeki operalarda bunu icra edebilirsiniz. Önemli olan elinizde o materyalin olmasıdır." ifadelerini kullandı.Türkmenoğlu, albümden sonra Isparta ve Türkiye'nin çeşitli noktalarında konser vermek istediklerini aktardı.