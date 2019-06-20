20.06.2019 18:55
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ISPARTA Validen şehit annesine Anacığım ağlama

Validen şehit annesine: Anacığım ağlamaAĞRI'da geçen yıl şehit olan Uzman Çavuş Şehit Göksel Koç'un (40), adı bir ortaokula verildi.

Validen şehit annesine: Anacığım ağlama
AĞRI'da geçen yıl şehit olan Uzman Çavuş Şehit Göksel Koç'un (40), adı bir ortaokula verildi. Vali Ömer Seymenoğlu, açılışta duygulanan ve gözleri dolan şehit annesi Meryem Koç'u, "Anacığım ağlama Göksel ölmez" diye teselli etti.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde geçen yıl mart ayında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan, evli ve 2 çocuk babası Jandarma 6. Kademe Uzman Çavuş Şehit Göksel Koç'un adı Mavikent Ortaokulu'na verildi. Şehidin adının okula verilmesi dolayısıyla düzenlenen törene Vali Ömer Seymenoğlu, şehidin annesi Meryem Koç, eşi Banu Koç, çocukları Sıla ve Ecem Naz Koç, kız kardeşi Selma Koç ile Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral Nadir Gündüz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, askerler, öğrenciler ve veliler katıldı. Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda şehidin adını taşıyan bir de köşe oluşturularak, açılışı yapıldı.
Vali Ömer Seymenoğlu, şehit ailesinin il dışında oturması dolayısıyla törenin eğitim dönemi dışında yapıldığını belirterek, 2019- 2020 eğitim döneminin açılış törenini de Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda gerçekleştireceklerini söyledi. Vali Ömer Seymenoğlu, "Şehitler ölmez. Biz inanmış insanlarız. Dinimiz bunu emrediyor. 'Allah yolunda, millet yolunda, devlet yolunda, din yolunda şehit olanlara ölü demeyiniz' diyor. Biz de bunu kabul ediyor ve inanıyoruz. Göksel kardeşimiz ölmemiştir diyoruz. Ancak ateş düştüğü yeri yakıyor. Elbette bizler devlet olarak, millet olarak, eş- dost olarak çok üzüntülüyüz. Elbette bu üzüntüyü bizler de yaşıyoruz. Ancak en büyük üzüntüyü mutlaka şehidimizin annesi çekiyordur. Yine en büyük üzüntüyü sevgili eşleri, çok değerli kızları, kardeşleri ve yakınları bizden daha çok çekiyordur. Bizim yaptığımız sadece büyük bir fedakarlık yapan şehidimizin adını anarak, ismini yaşatarak, ona sahip çıkarak, ailemizin acısını bir nebze olsa azaltmaya çalışmak, yoksa o acı düştüğü yeri yakıyor" dedi.
'ANACIĞIM AĞLAMA GÖKSEL ÖLMEZ'
Programda bir öğrencinin okuduğu şiirden alıntı yapan Vali Ömer Seymenoğlu, duygulanan ve gözleri dolan şehit Göksel Koç'un annesi Meryem Koç'a dönerek, "Biraz önce genç kızımızın okuduğu şiirdeki gibi, 'Anacığım ağlama' diyor, 'şehitler ölmez' diyor. Bunun üstüne daha fazla söz söylemeye gerek yok. Anacağım ağlama Göksel ölmez" diye konuştu.
Tören açılışın ardından sona erdi. Şehit Uzman Çavuş Şehit Göksel Koç adına oluşturulan köşede ise özgeçmişiyle gençlik yıllarından fotoğraflar, görevdeyken çekilmiş fotoğraflar ve ailesiyle birlikte çekilmiş fotoğrafları yer aldı.ISPARTA Validen şehit annesine Anacığım ağlama
Kaynak: DHA
Meryem, Ömer Seymenoğlu, Güncel

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