Isparta Valiliği Halk Otobüslerine Maske Dağıttı
Cerrahi maske satışının yasaklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile illere gönderilen maskelerin ilk bölümü Isparta Valiliği tarafından dağıtılmaya başladı.
13.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:46
Isparta Valiliği ekipleri Isparta Belediyesi Köy ve İlçe Garajı zabıta noktasına da maske teslim edilerek seyahat edecek ve maskesi olmayan vatandaşlara ulaştırılmasını istedi. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarla birebir işlem yapan kamu kurumlarına da maske teslim edilerek maskelerin personel ve vatandaşlara ulaştırılması sağlandı. - ISPARTA
Kaynak: İHA
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