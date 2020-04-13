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Isparta Valiliği Halk Otobüslerine Maske Dağıttı

Cerrahi maske satışının yasaklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile illere gönderilen maskelerin ilk bölümü Isparta Valiliği tarafından dağıtılmaya başladı.

13.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:46
Isparta Valiliği Halk Otobüslerine Maske Dağıttı
Cerrahi maske satışının yasaklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile illere gönderilen maskelerin ilk bölümü Isparta Valiliği tarafından dağıtılmaya başladı. Isparta Valiliği ekipleri öncelikli olarak maskelerin bir bölümünü vatandaşların kullanıldığı Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne teslim etti. Maskeler buradan da maskesiz binmenin yasak olduğu otobüslerde vatandaşlara verilecek.

Isparta Valiliği ekipleri Isparta Belediyesi Köy ve İlçe Garajı zabıta noktasına da maske teslim edilerek seyahat edecek ve maskesi olmayan vatandaşlara ulaştırılmasını istedi. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarla birebir işlem yapan kamu kurumlarına da maske teslim edilerek maskelerin personel ve vatandaşlara ulaştırılması sağlandı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Isparta Valiliği, Isparta, Güncel
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