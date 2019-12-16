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Isparta Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı

Isparta'da bir takım art niyetli kişilerin Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve valilikte görevli kamu görevlilerinin adını kullanarak 'Yardım' adı altında para talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

16.12.2019 14:59 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:04Isparta Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı
'da bir takım art niyetli kişilerin Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve valilikte görevli kamu görevlilerinin adını kullanarak 'Yardım' adı altında para talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

Isparta Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu tür durumlara itibar edilmemesi gerektiği ve karşılaşılması halinde güvenlik güçlerine bilgi verilmesi gerektiği duyuruldu.

Isparta Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bir takım kötü niyetli kişilerin sayın valimizin ve valilikte görevli kamu görevlilerinin isimlerini kullanarak, fakir ve ihtiyaç sahiplerine yardım edileceği gerekçesi ile verilen hesap numaralarına para yatırmaları istenildiği öğrenilmiştir. İş adamlarımızın ve vatandaşlarımızın bu tür kişilere kesinlikle itibar etmemelerini, böyle bir durumda derhal güvenlik birimlerine müracaat etmeleri önemle duyurulur" ifadeleri yer aldı. - ISPARTA

Isparta Valiliği, Ömer Seymenoğlu, Isparta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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