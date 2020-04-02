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Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan 'koronavirüs' açıklaması: Nüfusa göre ilk sıradayız

ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu, kentte koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısının 268 olduğunu belirterek, "İller sıralamasında 6'ncı, nüfusa göre vaka sayısı açısından maalesef 1'inci sıradayız" dedi.

02.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:46
Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan 'koronavirüs' açıklaması: Nüfusa göre ilk sıradayız

ISPARTA Valisi Ömer Seymenoğlu, kentte koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısının 268 olduğunu belirterek, "İller sıralamasında 6'ncı, nüfusa göre vaka sayısı açısından maalesef 1'inci sıradayız" dedi.

Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta 'daki koronavirüs vakalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Vali Seymenoğlu, açıklamasında, Isparta sağlık altyapısında, bina, personel, ilaç ve malzeme tedariki ile dağıtımı açısından şimdilik hiçbir sıkıntı olmadığını belirtti. Alınan tüm karar ve önlemlere rağmen virüsün yayılma hızı, hastalığa yakalanan kişi sayısı ve hayatını kaybedenlerin sayısının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Isparta'da da arttığını kaydeden Seymenoğlu, "Sağlık Bakanı'mızın da açıkladığı üzere, ilimizde 'Covid-19' testi pozitif çıkan kişi sayısı 268'dir. İller sıralamasında 6'ncı sıradayız. Nüfusa göre vaka sayısı açısından ise maalesef 1'inci sıradayız. Ayrıca ilimizde bu salgından dolayı vefat eden kişi sayısı 2'dir" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Ömer Seymenoğlu, Koronavirüs, Isparta, Güncel
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