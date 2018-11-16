Isparta'ya 3. Dönemde Gelen İlk Bedelli Jandarma Erler Yemin Edip Terhis Oldu

16 Kasım 2018 Cuma 14:12



16 Kasım 2018 Cuma 14:12

2018 yılı 3. celp döneminde Isparta İl Jandarma Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan ilk bedelli jandarma erler yemin ederek, terhis oldu. Törende ülkeye hizmetin sadece kışlalarla sınırlı olmadığına vurgu yapan Isparta İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, ant içen bedelli jandarma erlerin yeminlerine sadık kalacağından kimsenin şüphesi olmadığına dikkat çekerken, onları yetiştiren ailelerine de teşekkür etti.Isparta İl Jandarma Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan bedelli askerlik yükümlüsü 45 jandarma er için Milli Eğitim Çalışanları Spor Salonu'nda düzenlenen törene İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Aydın, aileler ve eğitimini tamamlayan bedelli askerler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Türk bayrağının geçişi tüm katılımcılar tarafından ayakta selamlandı. Törende, jandarma üniformalarını giyen 45 bedelli jandarma er, Türk bayrağı ve silahın bulunduğu alana elleri koyarak, yemin etti."İçtiğimiz bu anda bağlı kalacağımıza söz veriyoruz"Türkiye genelinde 3. celp dönemi, Isparta İl Jandarma Komutanlığındaki 1.dönem bedelli askerler adına konuşan bedelli Jandarma Er Akın Kıraç, "Bizler, bedelli jandarma erler olarak, Isparta İl Jandarma Komutanlığına katılışımızın 3. haftasını doldurmuş bulunuyoruz. Bugüne kadar dedelerimizden, babalarımıza ve ağabeylerimizle devam eden bu kutsal nöbeti şimdi bizler devraldık. Bu nöbeti, sadakat ve şerefle askerliğimizin sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu anlamlı ve mutlu günümüzde, değerli silah arkadaşlarım adına; bizi kısa sürede yetiştiren komutanlarımıza saygı ve şükranlarımızı arz ediyoruz. İçtiğimiz bu anda bağlı kalacağımıza söz veriyoruz. Ne mutlu Türküm diyene" dedi."Mehmetçik adını alan evlatlarımız bizim olduğu kadar, sizin ve yüce milletimizin de gurur kaynağıdır"Yemin ve terhis töreninde yaptığı konuşmasının ilk bölümünde ailelere hitap eden Isparta İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan ise, "Çok değerli anne ve babalar; her anne ve baba evladının askerlik yaptığını görmek ve bununla gururlanmak ister. Bu kutsal yuvaya adım attıktan itibaren Mehmetçik adını alan evlatlarımız bizim olduğu kadar, sizin ve yüce milletimizin de gurur kaynağıdır. Mehmetçiğimize verdiğiniz emekten ve ant içme törenine katılarak, güç ve moral kaynağı olmanızdan dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum" dedi."Yemininize bir ömür boyu sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur"Bedelli jandarma erlere seslenen İl Jandarma Komutanı Albay Özdurhan şöyle devam etti:"Sevgili Mehmetçikler, sizler biraz önce milletimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımızın üzerine el koyarak, anne ve babalarınızın huzurunda silah arkadaşlarınızla omuz omuza vererek; gerektiğinde cumhuriyet, vatan ve vazife uğrunda seve seve canınızı vereceğinize namus ve şerefiniz üzerine ant içtiniz. İçtiğiniz bu ant, vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup, dürüstlüğün, mutlak itaatin simgesi ve aynı zamanda kahraman Türk ordusuna mensup bir askeri olduğunuzun kabul belgesidir. Ülkemizin farklı bölgelerinde, farklı meslek gruplarından evlatlarımız olarak, aynı duygularla birliğimize katıldınız. Ülkeye hizmet, sadece kışlalarla sınırlı değildir. Mevcut görevinizi en iyi şekilde yapacağınıza, kanun ve nizamı, doğruluğu ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden yemininize bir ömür boyu sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur. Unutmayınız, ne iş yaptığınızın önemi yoktur; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün belirttiği gibi, 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.'"Albay Özdurhan, konuşmasının sonunda bedelli askerlerin 3 haftalık eğitiminde emeği geçen personeline teşekkür ederken, yemin eden askerlere de antlarının hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek başarılar diledi.Albay Özdurhan ayrıca, 3 haftalık eğitimini derece ile tamamlayan bedelli jandarma erlere başarı belgesi verdi.Tören geçit töreninin yapılmasının ardından sona ererken, 3 haftalık özlemle evlatlarına kavuşan aileler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - ISPARTA