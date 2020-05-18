Isparta'ya şehit ateşi düştü

Isparta'ya şehit ateşi düştüKARS'ta teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve bölgeden helikopterle alınarak götürüldüğü hastanede şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin (34) Isparta'daki ailesine acı haber verildi.

Isparta'ya şehit ateşi düştü
18.05.2020 20:00 | Son Güncelleme: 18.05.2020 20:00
Isparta'ya şehit ateşi düştü
KARS'ta teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve bölgeden helikopterle alınarak götürüldüğü hastanede şehit olan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin (34) Isparta'daki ailesine acı haber verildi.
Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında bugün saat 15.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandı. Çatışmada yaralanan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, helikopterle götürüldüğü Kafkas Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu. Şehidin Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Alcıklar Mahallesi'nde oturan Hayriye ve Mehmet Emin Çiftçi çiftine acı haber, Kaymakam Onur Yılmazer, Belediye Başkanı İsa Çarkacı ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yılmaz Ulutaş tarafından verildi.
Şehidin ailesi büyük üzüntü yaşarken, evin önüne Şarkikaraağaç Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu ve dev Türk bayrağı asıldı. Haberi alan şehidin yakınları ve komşular da taziye için eve geldi. Evli ve 1,5 yaşında Mete adında 1 çocuk babası olan Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin Isparta merkez İskender Mahallesi'nde oturan eşi Secaat Çiftçi'ye ise şehadet haberini askeri yetkililer ulaştırdı. Haber verilmesi sonrası şehidin buradaki evine de dev Türk bayrağı asıldı. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ile Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de eve gelerek şehidin eşi ve diğer yakınlarına taziyede bulundu. Kars İl Jandarma Komutanlığı Kağızman Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda 2018 yılından bu yana görev yapan Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ise 2009 yılında katıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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