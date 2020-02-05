Isparta'ya tarihi eser satmaya geldikleri iddia edilen iki şüpheli yakalandı

Isparta
'ya tarihi eser satmaya geldikleri öne sürülen iki kişi, eski dönemlere ait sikkelerle yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali Ö. (32) ile Şaban Ö'nün (37) İstanbul
'dan Isparta'ya tarihe eser satmak amacıyla geldiği bilgisine ulaştı.
Şüphelilerin bulunduğu 34 FV 9346 plakalı araç, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı yol kontrol noktasında durduruldu. Yapılan aramada eski dönemlere ait 43 sikke, bir yüzük ve 40 kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüpheliler, gözaltına alındı.