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Ispartalı 2 halterci ve 1 antrenör Milli Takım Kampı'na davet edildi

Halter'de Isparta'yı temsil eden 2 milli sporcu ve 1 antrenör, 4-16 Aralık tarihleri arasında İsrail Eliat'ta düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası öncesinde U-15 ve U-17 Milli Takım Kamplarına davet edildi.

01.10.2019 09:25Ispartalı 2 halterci ve 1 antrenör Milli Takım Kampı'na davet edildi
Halter'de Isparta'yı temsil eden 2 milli sporcu ve 1 antrenör, 4-16 Aralık tarihleri arasında İsrail Eliat'ta düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası öncesinde U-15 ve U-17 Milli Takım Kamplarına davet edildi. Milliler, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ve Isparta'yı en iyi şekilde temsil ederek madalya ile dönmek istiyor.

Ispartalı Milli Halterciler Fatma Gül Çevik ile Medine Saime Balaban, Ankara'daki U-15 Milli Takım Kampı'na davet edildi. Fatma Gül Çevik ve Medine Saime Balaban, U-15 Milli Takım Kampında başkentteki kampta güç depolayacak. 1 Ekim'de başlayan kampta milliler, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlıklarını yapacak. Halter U-15 Avrupa Şampiyonası İsrail Eliat'ta 4-16 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Milli Halterciler Fatma Gül Çevik'in Antrenörü Gamze Şen ise Antalya'daki U-17 Milli Takım Kampına davet edildi.

Halter Antrenörü Gamze Şen, "Sporcumdan ayrı bir kamp dönemi geçiriyorum. Fatma Gül Ankara'da, ben ise Antalya'daki Milli Takım Kampı'nda olacağız. Allah izin verirse, İsrail Eliat'ta yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceğiz" dedi.

Medine Saime Balaban'ın Antrenörü Ali Avcı ise sporcusunun iyi bir hazırlık döneminin ardından şampiyonalarda başarılı sonuçlar alacağına yürekten inandığını dile getirdi. - ISPARTA

Isparta, İsrail, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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