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Ispartalı atlet, 3 bin metre tek ayakkabıyla koşarak takımını ikinci yaptı

Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Kros Gençler (A-B) ve Yıldızlar Grup Yarışmaları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

08.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:39Ispartalı atlet, 3 bin metre tek ayakkabıyla koşarak takımını ikinci yaptı
Okul Sporları Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Kros Gençler (A-B) ve Yıldızlar Grup Yarışmaları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Kuşadası Adagöl Kros Parkuru'nda bugün yapılan müsabakalara 17 ilden 88 takım ve yaklaşık 400 sporcu katıldı. Yarışmada 3 bin metrede koşan Spor Liseli öğrencisi Yağmur Baykal, start çıkışında sağ ayakkabısına basılması sonrasında tek ayakkabısıyla koşmaya başladı. Baykal, çıkan ayakkabısına rağmen, bir ayağında çorap diğer ayağında ayakkabıyla koşarak yarışı o şekilde tamamladı.

Takımının ikinci olmasına büyük katkı sağlayan Baykal, yaklaşık 3000 metre çorapla koştuğu yarışı sekizinci sırada bitirdi.

Baykal, soğuk hava ve zor şartlara rağmen yarışı bırakmayarak, takım tasnifine büyük katkı sağladı.

Baykal'ın bu mücadelesini gören rakipleri ve takım arkadaşları sporcuyu azminden dolayı kutlarken, Isparta Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Adem Akkulak, "Okul Sporları Grup Kros Yarışmasında ayakkabısı ayağından çıktığı halde ayakkabısız mücadelesine devam eden ve okulumuzun grup ikincisi olarak Osmaniye'deki Türkiye şampiyonasına katılmasına katkı sağlayan Yağmur Baykal ve diğer sporcularımıza ve antrenörümüz Arif Kara'ya teşekkür ediyorum" dedi. - ISPARTA

Türkiye, Isparta, Spor

Kaynak: İHA

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