Ispartalı çiftçilerden traktör ve atlı konvoy
Ispartalı çiftçilerden traktör ve atlı konvoy Türk bayraklarıyla "Mehmetçiğimizin" yanındayız mesajı verdiler Isparta Ziraat Odası, "Mehmetçiğin" yanında olduğunu göstermek amacıyla Traktör Konvoyu düzenledi.
08.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:05
Ispartalı çiftçilerden traktör ve atlı konvoyTürk bayraklarıyla "Mehmetçiğimizin" yanındayız mesajı verdiler
ISPARTA - Isparta Ziraat Odası, "Mehmetçiğin" yanında olduğunu göstermek amacıyla Traktör Konvoyu düzenledi. Konvoya yoğun katılım olurken aynı zamanda bir grup atlar da konvoya katıldı. Tüm çiftçilerinin traktörlerine Türk bayrağını asarak katıldığı konvoya yoğun katılım oldu. Karayolları Kavşağında başlayan Traktör Konvoyu 15 Temmuz Demokrasi Meydanında son buldu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Isparta Ziraat Odası Başkanı Muslahattin Can Selçuk, İdlip Şehitlerine Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve gazilere de şifa diledi. Mehmetçiğin her zaman yanlarında olduklarını ve Ziraat Odası olarak Traktör Konvoyu olduklarını düzenlediklerini belirten Selçuk, " "Isparta Ziraat Odası ve tüm çiftçiler olarak askerlerimize destek olmak için traktör konvoyu düzenledik. Sağolsunlar traktörler ve atçı arkadaşlarımız geldi. Türk askerlerimizin yanındayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, gazilerimize şifa diliyoruz. Yaklaşık 100 traktör bekliyoruz. Malum iş zamanı. Gelen gelmeyen herkese teşekkür ediyoruz. ." dedi.
ISPARTA - Isparta Ziraat Odası, "Mehmetçiğin" yanında olduğunu göstermek amacıyla Traktör Konvoyu düzenledi. Konvoya yoğun katılım olurken aynı zamanda bir grup atlar da konvoya katıldı. Tüm çiftçilerinin traktörlerine Türk bayrağını asarak katıldığı konvoya yoğun katılım oldu. Karayolları Kavşağında başlayan Traktör Konvoyu 15 Temmuz Demokrasi Meydanında son buldu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Isparta Ziraat Odası Başkanı Muslahattin Can Selçuk, İdlip Şehitlerine Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve gazilere de şifa diledi. Mehmetçiğin her zaman yanlarında olduklarını ve Ziraat Odası olarak Traktör Konvoyu olduklarını düzenlediklerini belirten Selçuk, " "Isparta Ziraat Odası ve tüm çiftçiler olarak askerlerimize destek olmak için traktör konvoyu düzenledik. Sağolsunlar traktörler ve atçı arkadaşlarımız geldi. Türk askerlerimizin yanındayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, gazilerimize şifa diliyoruz. Yaklaşık 100 traktör bekliyoruz. Malum iş zamanı. Gelen gelmeyen herkese teşekkür ediyoruz. ." dedi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Ispartalı çiftçilerden traktör ve atlı konvoy
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