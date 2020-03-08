Ispartalı çiftçilerden traktör ve atlı konvoyla Mehmetçiğe destek
Isparta Ziraat Odası, Mehmetçiğin yanında olduğunu göstermek amacıyla traktörlü konvoy düzenledi.
08.03.2020 13:30
Isparta Ziraat Odası, Mehmetçiğin yanında olduğunu göstermek amacıyla traktörlü konvoy düzenledi. Konvoya yoğun katılım olurken, bazı vatandaşla da atları ile konvoya katıldı.
Traktörlerine Türk bayrakları asarak bir araya gelen çiftçiler konvoy oluşturdu. Mehmetçiğe destek için yoğun katılımla Karayolları Kavşağı'ndan başlayan şehir turu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Burada açıklamada bulunan Isparta Ziraat Odası Başkanı Muslahattin Can Selçuk, İdlip şehitlerine Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve gazilere de şifa diledi. Mehmetçiğin her zaman yanında olduklarını belirten Selçuk, "Isparta Ziraat Odası ve tüm çiftçiler olarak askerlerimize destek olmak için traktör konvoyu düzenledik. Sağolsunlar traktörler ve atçı arkadaşlarımız geldi. Askerlerimizin yanındayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, gazilerimize şifa diliyoruz. Yaklaşık 100 traktör bekliyoruz. Malum iş zamanı. Gelen gelmeyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - ISPARTA
Traktörlerine Türk bayrakları asarak bir araya gelen çiftçiler konvoy oluşturdu. Mehmetçiğe destek için yoğun katılımla Karayolları Kavşağı'ndan başlayan şehir turu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Burada açıklamada bulunan Isparta Ziraat Odası Başkanı Muslahattin Can Selçuk, İdlip şehitlerine Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve gazilere de şifa diledi. Mehmetçiğin her zaman yanında olduklarını belirten Selçuk, "Isparta Ziraat Odası ve tüm çiftçiler olarak askerlerimize destek olmak için traktör konvoyu düzenledik. Sağolsunlar traktörler ve atçı arkadaşlarımız geldi. Askerlerimizin yanındayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, gazilerimize şifa diliyoruz. Yaklaşık 100 traktör bekliyoruz. Malum iş zamanı. Gelen gelmeyen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - ISPARTA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Ispartalı çiftçilerden traktör ve atlı konvoyla Mehmetçiğe destek
Etiketler : 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Isparta, Güncel
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