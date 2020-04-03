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Ispartalı girişimci Korona virüse karşı dezenfekte tüneli üretti

Ispartalı girişimci Korona virüse karşı dezenfekte tüneli üretti Ürettiği ilk dezenfekte tünelini İl Özel İdaresi girişine kurdu Isparta'da ilaçlama cihazları sistemleri işiyle uğraşan Zafer Çakır, korona virüse karşı insanların kıyafetleriyle geçebileceği dezenfekte tüneli üretti.

03.04.2020 22:09 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:11
Ispartalı girişimci Korona virüse karşı dezenfekte tüneli üretti
Ürettiği ilk dezenfekte tünelini İl Özel İdaresi girişine kurdu
ISPARTA - Isparta'da ilaçlama cihazları sistemleri işiyle uğraşan Zafer Çakır, korona virüse karşı insanların kıyafetleriyle geçebileceği dezenfekte tüneli üretti. Dezenfekte tüneline giren kişilerin kıyafetleri özel karışımla hazırlanan solüsyon sayesinde dezenfekte ediliyor
Isparta'da girişimci Zafer Çakır, yeni tip korona virüse (kovid-19) karşı vatandaşların kıyafetleriyle dezenfekte edilebileceği yaya tüneli üretti. Çakır, ilk yaya dezenfekte tünelini de Isparta İl Özel İdaresi'ne kurdu. Kurumda sabaha işe gelenler ilk olarak dezenfekte yaya tünelinden geçerek işbaşı yapıyorlar. Ayrıca kuruma gelen her vatandaş da dezenfekte tünelinden geçiriliyor. Dezenfekte tüneli sensörler sayesinde kişiyi algılayarak çalışıyor ve püskürtmeli özel karışımlı 360 derecelik solüsyon buharı ile kişilerin kıyafetleri üzerindeki olası bakteriler, dezenfekte ediliyor.
"Korona virüs ortaya çıkınca bu sistemi kurmaya karar verdim"
Girişimci Zafer Çakır, ilaçlama ve dezenfekte sistemleri üzerinde çalıştıklarını belirterek, tüm dünyayı etkisi altına alınan korona virüsün Türkiye'ye de gelmesinin ardından dezenfekte tüneli yapmaya karar verdiğini söyledi. Çakır, "Dezenfekte tünelini resmi kurumlar ve özel şirketler için üretiyoruz. İlk olarak Isparta İl Özel İdaresi'ne kurulumu yaptık. Diğer kurumlara da bu sistemi kuracağız. Müracaat edenlere 3 gün içerisinde kurulumunu yapıyoruz" dedi.
Dezenfekte tünelinin kişiyi algılayarak çalıştığını belirten Çakır, İl Özel İdaresi'nde çalışan ve kuruma misafir olarak gelen herkesin dezenfekte tünelinden geçirildiğini söyledi.
ASA-LD Ispartalı girişimci Korona virüse karşı dezenfekte tüneli üretti

Kaynak: İHA

Etiketler: Isparta, Genel

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Ispartalı girişimci Korona virüse karşı dezenfekte tüneli üretti
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