Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ispartalı hakemler, TFF'nin gönderdiği programlarla evde form tutuyor

Ispartalı hakemler, TFF'nin gönderdiği programlarla evde form tutuyor Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün yayılımının artmasına bağlı olarak alınan önlemler kapsamında liglere ara verilmesiyle tüm düzeydeki hakemlere formlarını...

13.04.2020 21:51 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:53
Ispartalı hakemler, TFF'nin gönderdiği programlarla evde form tutuyor
ISPARTA - Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün yayılımının artmasına bağlı olarak alınan önlemler kapsamında liglere ara verilmesiyle tüm düzeydeki hakemlere formlarını ve sağlıklarını korumalarına yönelik düzenli olarak programlar gönderiyor.
20 Mart 2020'den bu yana düzenli olarak gönderilen beslenme, uyku ve antrenman programları hakemlerin evden çıkmadan hem formlarını korumalarına hem de sağlıklı kalmalarına destek oluyor. Özellikle antrenman programları alanında uzman olan antrenman bilimciler tarafından güncel gelişmeler takip edilerek hazırlanarak hakemlerle İl Hakem Kurulları vasıtasıyla paylaşılıyor. Antrenmanlar hakemlerin evde yapabileceği çok sayıda egzersiz kombinasyonu, sakatlık önleyici egzersizler ve toparlanma çalışmalarını içeriyor. Bununla birlikte korona virüse yakalanma riskini azaltacak çalışma ve beslenme önerileri sunuluyor. Korona virüsün ileri derecede bulaşma riski olan bir virüs olması nedeniyle hakemlerin İMMUN sistemini daha da kuvvetli tutmasına yönelik tavsiyeler veriliyor. Hazırlanan tüm antrenmanlar ev formatında yapılabilecek egzersizlerden oluşuyor. Buna ek olarak sakatlık önleyici ve genel mobilite egzersizlerinden oluşan destek antrenmanları da yer alıyor.
Hakemlere moral desteği
Beslenme şeklinin ve uyku düzeninin bağışıklık sistemi üzerinde önemli etkisinin olduğundan hareketler, korona virüsün bulaşma riskini en aza indirgeyecek beslenme şekillerine ve uyku düzeni hakkında açıklamalar yapılmakta. Gönderilen tüm programlar videolarla destekleniyor. Merkez Hakem Kurulu beslenme, uyku ve antrenman programlarının yanı sıra bu süreçte hakemlerin moral ve motivasyonunu da çok önemsiyor. Bu kapsamda Merkez Hakem Kurulu Üyeleri, Bölgesel Hakem Kurulu Üyeleri düzenli olarak hakem ve gözlemcilerle telefonla irtibat halindeler. Ayrıca sezon başından bu yana her Perşembe günü düzenli olarak tüm hakem ve gözlemcilere Merkez Hakem Kurulu tarafından 'Birlikte Çalışalım' paketleri gönderiliyor. Bu paket kapsamında her hafta beş online soru sorulmakta ve hakemlerin gerekirse birlikte sonuç üretmesine yönelik cevaplar isteniyor.
"Hakemler hem fiziksel, hem de mental olarak liglere hazır olacaklar"
Isparta İl Hakem Kurulu Başkanı Ömer Kürşad Tüfekçi, Merkez Hakem Kurulu'nun gönderdiği antrenman programıyla hakemleri liglere hazırladıklarını söyledi. Hakemlerin oyun kurallarına evde çalıştığını anlatan Tüfekçi, "Bireysel başarı oranları ertesi gün ilgili tüm kişilerle paylaşılmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı futbol oyun kurallarında yapılan köklü değişikliklerin içselleştirilmesine ve hakemlerin kural bilgisini canlı tutmasına yöneliktir. Bu çalışma sayesinde Futbol Oyun Kuralları kitabının düzenli okunması sağlanmakta, hakemlerin birbirleriyle tartışarak en doğru sonucu bulmalarına katkı sağlanmaktadır. Böylece hakemler sahada yaşayabilecekleri olayları öncelikle kağıt üzerindeki sorularda yaşamakta, her olaya karşı hazırlıklı olabilmektedir. Bu noktada hakemler evde kaldıkları süre boyunca maça çıkamasalar dahi oyun kurallarından uzak kalmamaktadırlar. Merkez Hakem Kurulu'nun bu profesyonel bakış açısı sayesinde ligler tekrar başladığında hakemler hem fiziksel hem de mental olarak liglere hazır olacaklardır" dedi. Ispartalı hakemler, TFF’nin gönderdiği programlarla evde form tutuyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

İtalyanlar yazdı! Galatasaray, Balotelli’nin menajeriyle görüşüyor Spor
İtalyanlar yazdı! Galatasaray, Balotelli'nin menajeriyle görüşüyor
G.Saray’ın istemediği Mustafa Kapı için İspanyol devleri sıraya girdi Spor
G.Saray'ın istemediği Mustafa Kapı için İspanyol devleri sıraya girdi
Eski aşkından ünlü teknik adama çarpıcı suçlama: Beni cadı olarak gördü Spor
Eski aşkından ünlü teknik adama çarpıcı suçlama: Beni cadı olarak gördü
Beşiktaşlıların heyecanla beklediği Talisca, transfer kararını verdi Spor
Beşiktaşlıların heyecanla beklediği Talisca, transfer kararını verdi
Süper Lig devi, Cavani transferi için eski futbolcusundan yardım alacak Spor
Süper Lig devi, Cavani transferi için eski futbolcusundan yardım alacak
Korona yasağını hiçe sayan ünlü sporcu, evinde 30 kişiye parti verdi Spor
Korona yasağını hiçe sayan ünlü sporcu, evinde 30 kişiye parti verdi
Takipçisinin ’Evde kal’ tepkisine yıldız futbolcudan Hacı Sabancı cevabı: Evdeyim zaten Spor
Takipçisinin "Evde kal" tepkisine yıldız futbolcudan Hacı Sabancı cevabı: Evdeyim zaten
G.Saray efsanesinden tarihi itiraf: Fenerbahçe’den teklif aldım Spor
G.Saray efsanesinden tarihi itiraf: Fenerbahçe'den teklif aldım
Haberler ›› Spor ››Ispartalı hakemler, TFF'nin gönderdiği programlarla evde form tutuyor - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

22:12: İspanyol devleri Mustafa Kapı için sıraya girdi! - Spor 22:06: Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı - Magazin 22:06: Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu İlker Üçer'den sevindirici haber - Spor 22:03: Behzat Uygur: "Fatih Terim ve Rüştü Reçber bize umut verdi" - Spor 22:02: Dünyaca ünlü sporculardan koronavirüsle mücadeleye videolu destek - Spor 21:51: Ispartalı hakemler, TFF'nin gönderdiği programlarla evde form tutuyor - Spor 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler