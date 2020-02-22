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Ispartalı Haltercilerden Türkiye dereceleri

Okul Sporları Halter Gençler B Kategorisi Türkiye Şampiyonası, 18-20 Şubat tarihleri arasında Muğla'nın Dalaman ilçesinde gerçekleştirildi.

22.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:24Ispartalı Haltercilerden Türkiye dereceleri
Okul Sporları Halter Gençler B Kategorisi Şampiyonası, 18-20 Şubat tarihleri arasında 'nın ilçesinde gerçekleştirildi. Sporcular Yiğit Demirel 45 kiloda Türkiye ikincisi, Hasan Eren Akbulut 60 kiloda Türkiye ikincisi, Hasan Eren Akbulut 61 kiloda Türkiye ikincisi, Can Doğru 55 kiloda Türkiye dördüncüsü oldu. Ispartalı halterciler, dereceleriyle göz doldururken Muğla Dalaman'dan madalyalarla döndüler. Kulüp müsabakalarından sonra okul yarışmalarında da derece alan Ispartalı sporcular, milli takıma da göz kırpıyor.

Bu arada Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, antrenör ve sporcuları kutladı. - ISPARTA

Dalaman, Türkiye, Muğla, Spor

Kaynak: İHA

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