Menü
Haberler ›› Spor ››Ispartalı Judoculardan 1 gümüş, 1 bronz madalya - Spor

Ispartalı Judoculardan 1 gümüş, 1 bronz madalya

Ispartalı Judocular, Burdur'da hafta sonu yapılan Ana Lig Judo Yarı Finallerinde boy gösterdiler.

10.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:10
Ispartalı Judoculardan 1 gümüş, 1 bronz madalya
Ispartalı Judocular, Burdur 'da hafta sonu yapılan Ana Lig Judo Yarı Finallerinde boy gösterdiler. Yarı Final müsabakalarında Ispartalı Kübra Erdoğdu 48 kiloda ikinci, İlayda Aydoğmuş 32 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Ayrıca 55 kiloda Abdullah Sönmez beşinci, 36 kiloda Yaren Değerli beşinci ve 38 kiloda Mehmet Kaan Türk yedinci oldu. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler : Burdur, Spor
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor Spor
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek Spor
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi Spor
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk Spor
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü Spor
Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün Spor
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Spor
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?