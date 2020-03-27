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Ispartalı karateciler antrenmaları eve sığdırdı

- Ispartalı karateciler antrenmaları eve sığdırdı Ispartalı Karatecilerden 'Evde kal ama hareketsiz kalma' mesajı Isparta Karate Spor Kulübü sporcuları, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona salgını nedeniyle salonlara girişlerin yasaklanmasının ardından farklı çözüm yolları buldular.

27.03.2020 10:43 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:45
- Ispartalı karateciler antrenmaları eve sığdırdı
Ispartalı Karatecilerden 'Evde kal ama hareketsiz kalma' mesajı
ISPARTA - Isparta Karate Spor Kulübü sporcuları, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona salgını nedeniyle salonlara girişlerin yasaklanmasının ardından farklı çözüm yolları buldular. Sporcular antrenmanlarını evde sürdürüyor.
Isparta Karate İl Temsilcisi Kadir Karakaş, 13 Mart 2020 tarihindeki müsabakaların 'Pandemi' nedeniyle iptal edilmesinin ardından antrenmanlara ara verdiklerini belirterek uzaktan eğitim dersleriyle antrenmanların tam gaz devam ettiğini söyledi. Karakaş, "'Evde kal ama hareketsiz kalma.' sloganı ile evde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Öncelikle Uzaktan eğitim derslerini aksatmadan, velilerimizin desteğiyle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. " şeklinde konuştu.
'Sürekli bizimle iletişim halinde oldular'
Sporcu velisi Hasan Hüseyin Yükselmiş ise "Bu zorlu süreçte, sürekli bizimle iletişimde oldular. Çocuklarımıza bir antrenör bir baba gibi göstermiş olduğu ilgi alaka ve yönlendirmeleri sonucunda evimizde de evde kal sloganıyla sportif çalışmalarımıza devam etmekte olup hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
'Karate eve sığar'
Üniversite Hukuk Fakültesi Son Sınıf Öğrencisi, Siyah Kuşak ve Hakem Elif Aydoğmuş da aktif spordan kopmalarının mümkün olmadığını belirterek, "Sporun her türü vücuda katkı sağlar, bağışıklığı güçlendirir. Spor yapmak kimileri için sadece bir aktivitedir ama benim için değil. Özellikle karate artık benim hayat rutinim içinde, her gün su içmem gibi var olan bir şey. Bu yüzden salonda olmasam da, antrenmanlarımıza ara versek de karate yapmaya devam! Çünkü karate eve sığar" dedi.
Emekli Hava Astsubayı Sporcusu Osman Bayram ise "Evde kalın ama spor ile kalın, hareketsiz kalmayın" dedi. Ispartalı karateciler antrenmaları eve sığdırdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kadir Karakaş, Isparta, Spor

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Ispartalı karateciler antrenmaları eve sığdırdı

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