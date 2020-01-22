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Ispartalı krosçular atletizmde Türkiye dereceleri

Türkiye'nin en yoğun katılımlı salon organizasyonu olan ve İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen U-14 Salon Atletizm Festivali'nde Ispartalı sporcular Türkiye dereceleri elde etti.

22.01.2020 13:09 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:14Ispartalı krosçular atletizmde Türkiye dereceleri
'nin en yoğun katılımlı salon organizasyonu olan ve Ataköy Salonu'nda gerçekleştirilen U-14 Salon Atletizm Festivali'nde Ispartalı sporcular Türkiye dereceleri elde etti.

Yarışmada Isparta'yı temsil eden Ispartalı atletler önemli başarılara imza attılar.

U-14 Salon Türkiye Şampiyonası'nda 1000 metrede Ceyda Melek Pınar birinci olarak altın madalya kazandı. Antrenör Lütfü Yılmaz'ın öğrencisi olan Ceyda'nın gelecek vaat ettiği belirtildi.

Ayrıca Antrenörler Bilge Öztürk ve Tuncay Kayacan'ın öğrencileri 1000 metrede Ece Ceylin Çetin ve Berk Köse üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Isparta Atletizm İl Temsilcisi Sibel Yılmaz ve antrenörleri kutlayan Gençlik ve İl Müdürü Murat Gevrek, krosta iyi noktada olduklarını ve uluslararası arenada da başarıların geleceğine inandığını söyledi. - ISPARTA

Atletizm, İstanbul, Isparta, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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