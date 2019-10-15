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Ispartalı sporcular, Karate 34 Süper Lig'den 11 madalya ile döndü

Isparta Karakaş Spor Kulübü sporcuları, İstanbul'da 12-13 Ekim tarihlerinde düzenlenen Karate 34 Süper Ligi 1. Etap Müsabakaları'ndan 11 madalya ile geri döndü.

15.10.2019 14:37Ispartalı sporcular, Karate 34 Süper Lig'den 11 madalya ile döndü
Isparta Karakaş Spor Kulübü sporcuları, İstanbul'da 12-13 Ekim tarihlerinde düzenlenen Karate 34 Süper Ligi 1. Etap Müsabakaları'ndan 11 madalya ile geri döndü.

İstanbul'da bin 152 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyona nefesleri keserken, 2 gün boyunca müsabakalarda ter döken sporcular, Minikler ve Yıldızlar kategorisinde 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz; Ümitler, Gençler ve U21 kategorisinde ise 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere, toplam 3 altın 5 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Isparta Karakaş spor Kulübü, 83 kulüp temsilcisinin mücadele ettiği Karate 34 Süper Ligi 1. Etap Müsabakaları'nda elde ettiği 11 madalya ile genel sıralamada ise 8. oldu.

Karate İl Temsilcisi Kadir Karakaş, sporcularını başarılarından dolayı kutlayarak, Isparta'yı dışarıda en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını ifade etti. - ISPARTA

İstanbul, Isparta, Spor

Kaynak: İHA

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