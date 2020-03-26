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Ispartalı taksici 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz hizmet, sağlıkçılara yüzde 50 indirim...

Ispartalı taksici 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz hizmet, sağlıkçılara yüzde 50 indirim uygulayacak Isparta'da taksici korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların sipariş ve isteklerini ücretsiz taşıyacak.

26.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:25
Ispartalı taksici 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz hizmet, sağlıkçılara yüzde 50 indirim uygulayacak
ISPARTA - Isparta'da taksici korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların sipariş ve isteklerini ücretsiz taşıyacak. Ayrıca bu süreçte fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına taksimetre üzerinden yüzde 50 indirim uygulayacak.
Isparta'da Varan Taksi İşletmecilerinden 38 yaşındaki Mustafa Daldal, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların siparişlerini evlerine kadar ücretsiz teslim edeceğini açıkladı. Daldal, ayrıca korona virüsle mücadelede büyük özveri gösteren sağlık çalışanlarına da yüzde 50 indirim uygulayacağını söyledi. Daldal, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü sonrasında ülkemizde de de büyük bir seferberlik başlatıldı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız, devlet büyüklerimiz üzerlerine düşeni yapıyorlar. Bizlerde imkanlarımız dahilinde destek olmak istedik. Evinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların siparişlerini ücretsiz teslim edeceğiz. Şu zor günlerde devletimizin yanında durarak evden çıkmayan vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep etmeden siparişlerini ve isteklerine kendilerine teslim edeceğim. Ayrıca sağlık çalışanlarımıza ücretin yüzde 50 indirimli olarak hizmet vereceğim. Onlar da büyük sorumluluk içerisinde görevlerini yapıyorlar. Isparta'mızda başta Valilik, emniyet, belediye ve birlik başkanlarımız tüm önlemleri almış durumunda. Bizler de bu sorumluluğu almak için çalışacağız" diye konuştu. Ispartalı taksici 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz hizmet, sağlıkçılara yüzde 50 indirim...

Kaynak: İHA

Etiketler: Isparta, Yerel

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Ispartalı taksici 65 yaş ve üstü vatandaşlara ücretsiz hizmet, sağlıkçılara yüzde 50 indirim...

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