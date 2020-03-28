Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ispartalı tekvandoculardan 'evde kal, hareketsiz kalma' mesajı

Ülkenin dört bir yanında yapılan 'evde kal' çağrısına Ispartalı sporcular da katıldı.

28.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:45
Ispartalı tekvandoculardan 'evde kal, hareketsiz kalma' mesajı
Ülkenin dört bir yanında yapılan 'evde kal' çağrısına Ispartalı sporcular da katıldı. Koronavirüs dolayısıyla spor salonlarının ve alanlarının kapalı olmasıyla Ispartalı tekvandocular, evde spor yapıyorlar.

Evde kalarak hem kendilerinin hem de çevredeki insanların sağlığını düşünen sporcular, herkesi evde hareketsiz kalmamaya davet ediyorlar. Koronavirüs tedbirleri kapsamında antrenmana gidemeyen sporcular, 'Evde Kal, Hareketsiz Kalma, Spor Eve Sığar' sloganıyla evde kalmanın hareketsiz kalınmasına engel olmadığını söyleyerek, evde yaptıkları antrenmanları kayıt altına aldı. Görüntülerini antrenörleriyle paylaşan sporcular, "Evde Kal, Hareketsiz Kalma Spor Eve Sığar" sloganıyla tüm vatandaşların evde kalmaları ama hareketsiz kalmamaları gerektiğini söyledi. Sporcular, kalkan olarak yastıkları kullanırken zaman zaman ısınma ve pratik antrenmanlarında ailelerinden destek alıyorlar.

Isparta Tekvando İl Temsilcisi Emin Büyükkurt ve Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tekvando Antrenörü Rüveyda Abuş İnal'ın öğrencileri evde tekvando antrenmanlarına devam ediyorlar. Antrenörlerin verdiği programı uygulayan öğrenciler, hem günlük antrenmanlarını yapıyorlar, hem de yarışmalara hazırlanıyor. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Isparta, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Ispartalı tekvandoculardan 'evde kal, hareketsiz kalma' mesajı - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Kayserispor’un 51 yaşındaki hocasının test sonucu belli oldu Spor
Kayserispor'un 51 yaşındaki hocasının test sonucu belli oldu
Tosic, Çin’de yaşadıklarını anlattı: Dünyanın sonu gibiydi Spor
Tosic, Çin'de yaşadıklarını anlattı: Dünyanın sonu gibiydi
Ze Luis’ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki Spor
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki
Beşiktaş’ta ilk ayrılık belli oldu! Yeni adresi Brezilya Spor
Beşiktaş'ta ilk ayrılık belli oldu! Yeni adresi Brezilya
Koronavirüs hakemleri de vurdu! 1472 hakemin kazancı kesildi Spor
Koronavirüs hakemleri de vurdu! 1472 hakemin kazancı kesildi
Juventus ile Manchester United arasında dev takas Spor
Juventus ile Manchester United arasında dev takas
Mesut’un menajerinden F.Bahçelileri üzecek transfer açıklaması Spor
Mesut'un menajerinden F.Bahçelileri üzecek transfer açıklaması
TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında suç duyurusu! Spor
TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında suç duyurusu!

Son Dakika Spor Haberleri

15:42: Milli sporculardan "Evde kal" çağrısı - Spor 15:38: Final maçları için federasyonun kararı bekleniyor - Spor 15:12: Kayserispor 62 sarı 6 kırmızı kart gördü - Spor 15:10: Medipol Başakşehir'den "Evde kal" çağrısı - Spor 14:59: Başakşehir'den evde kal çağrısı - Spor 14:54: Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi - Spor 14:48: Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı - Spor 14:17: Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki - Spor 13:44: Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor - Spor 13:28: Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı - Haberler 13:11: Koronavirüs nedeniyle 1472 hakemin kazancı kesildi - Spor 10:04: Kredi kartı asgari ödemesi yüzde 20-40 arasında olacak - Ekonomi