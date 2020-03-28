Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ispartalı tekvandoculardan 'evde kal, hareketsiz kalma' mesajı

- Ispartalı tekvandoculardan 'evde kal, hareketsiz kalma' mesajı Kimi evine tatami minderi yaptı, kimi de halı üzerinde antrenman yaptı Ülkenin dört bir yanında yapılan 'evde kal' çağrısına Ispartalı sporcular da katıldı.

28.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:59
- Ispartalı tekvandoculardan 'evde kal, hareketsiz kalma' mesajı
Kimi evine tatami minderi yaptı, kimi de halı üzerinde antrenman yaptı
ISPARTA - Ülkenin dört bir yanında yapılan 'evde kal' çağrısına Ispartalı sporcular da katıldı. Koronavirüs dolayısıyla spor salonlarının ve alanlarının kapalı olmasıyla Ispartalı tekvandocular, evde spor yapıyorlar.
Evde kalarak hem kendilerinin hem de çevredeki insanların sağlığını düşünen sporcular, herkesi evde hareketsiz kalmamaya davet ediyorlar. Koronavirüs tedbirleri kapsamında antrenmana gidemeyen sporcular, 'Evde Kal, Hareketsiz Kalma, Spor Eve Sığar' sloganıyla evde kalmanın hareketsiz kalınmasına engel olmadığını söyleyerek, evde yaptıkları antrenmanları kayıt altına aldı. Görüntülerini antrenörleriyle paylaşan sporcular, "Evde Kal, Hareketsiz Kalma Spor Eve Sığar" sloganıyla tüm vatandaşların evde kalmaları ama hareketsiz kalmamaları gerektiğini söyledi. Sporcular, kalkan olarak yastıkları kullanırken zaman zaman ısınma ve pratik antrenmanlarında ailelerinden destek alıyorlar.
Isparta Tekvando İl Temsilcisi Emin Büyükkurt ve Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tekvando Antrenörü Rüveyda Abuş İnal'ın öğrencileri evde tekvando antrenmanlarına devam ediyorlar. Antrenörlerin verdiği programı uygulayan öğrenciler, hem günlük antrenmanlarını yapıyorlar, hem de yarışmalara hazırlanıyor. Ispartalı tekvandoculardan ’evde kal, hareketsiz kalma’ mesajı

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Isparta, Yerel

Haberin Videosu :

Ispartalı tekvandoculardan 'evde kal, hareketsiz kalma' mesajı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Yerel ››Ispartalı tekvandoculardan 'evde kal, hareketsiz kalma' mesajı - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

20:28: Otobüs, köprülü kavşakta asılı kaldı - Haberler 20:27: Florya'da iki otomobil çarpıştı : 2 yaralı - Haberler 20:25: Erzincan'da korona virüs salgınının bitmesi için kurbanlar kesildi, dualar edildi - Haberler 20:21: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm uçuşlar geçici bir süreliğine durduruldu - Haberler 20:20: Husumetli olduğu şahsa ateş ederken 2 kişiyi yaraladı - Haberler 20:12: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti 20:12: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti - Haberler 19:48: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi - Haberler 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü - Haberler 18:35: "Koronavirüsten öldü" ihbarının altından üvey anne cinayeti çıktı - Haberler 18:30: Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek - Haberler 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı