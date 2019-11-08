Haberler » Spor » Ispartalı voleybolcu Melis Korkmaz, Açı Koleji'ne transfer oldu - Spor

Ispartalı voleybolcu Melis Korkmaz, Açı Koleji'ne transfer oldu

Isparta'nın son yıllarda yetiştirdiği başarılı voleybolculardan Melis Korkmaz, Kadınlar 2. Lig temsilcisi Kepez Belediyespor'dan Açı Koleji'ne transfer oldu.

08.11.2019 13:21 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:26 Ispartalı voleybolcu Melis Korkmaz, Açı Koleji'ne transfer oldu
'nın son yıllarda yetiştirdiği başarılı voleybolculardan Melis Korkmaz, Kadınlar 2. Lig temsilcisi Kepez Belediye 'dan Açı Koleji'ne transfer oldu.

Voleybola, Isparta Fevzi Paşa İlköğretim Okulu'nda başlayan, ardından Isparta'daki kulüplerde forma giyen Korkmaz, bir taraftan üniversite öğrenimine devam ederken, diğer yandan da profesyonel liglerde sporcu olarak boy gösteriyor.

Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Yüksekokulu'nda (BESYO) yüksek lisans öğrencisi olan Korkmaz, 14 yıldır oynadığı voleyboldaki başarısıyla takdirleri topluyor.

Korkmaz, voleybol hayatının 7 yılında amatör liglerde oynarken, kalan diğer 7 yılında ise profesyonel liglerdeki farklı takımlarda görev aldı.

Başarlı Smaçör Korkmaz, sporculuğunun yanı sıra, aynı zamanda Kepez Belediyespor altyapısında da antrenörlük görevini yürütüyor.

Aktif sporculuk hayatının ardından akademisyen ya da antrenör olarak spor hayatına devam etmeyi planladığını ifade eden Korkmaz, voleybolu çok sevdiğini ve ilerleyebildiği noktaya kadar devam edeceğini sözlerine ekledi. - ISPARTA

Kepez Belediyespor, Isparta, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
14:50   Nihat Özdemir'den Başakşehir'e tebrik
14:42   Hatayspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı
14:42   Öğretmenler Kupası Voleybol Erkekler Grup Müsabakaları
14:31   Nihat Özdemir'den Başakşehir'e kutlama
14:33   Göztepe'de yedeklere güvenoyu
14:07   Crivelli, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday gösterildi
13:40   UEFA resmen açıkladı! İşte güncel kulüp puanları
12:02   Diagne soyunma odasında takım arkadaşlarıyla yumruklaştı iddiası
11:11   4 maç ceza alan Sergen Yalçın için itiraz edilecek
10:53   Şenol Güneş 2022 Dünya Kupası'nda sonra emekli olacağını açıkladı
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 14:58:25