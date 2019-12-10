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Ispartalı yüzücülerden Türkiye dereceleri

Ankara'daki Yüzme Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Şampiyonası'na katılan Ispartalı yüzücüler, derece ve madalya ile döndüler.

10.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:53Ispartalı yüzücülerden Türkiye dereceleri
'daki Yüzme Ulusal Gelişim Projesi Şampiyonası'na katılan Ispartalı yüzücüler, derece ve madalya ile döndüler.

Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Şampiyonası 5-8 Aralık tarihler arasında Ankara'da gerçekleştirildi.

Isparta Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürlüğü Yüzme Antrenörü İlker Burak Kaya'nın öğrencileri, finallerden derece ile döndüler.

Türkiye derecelerine imza atan yüzücüler, kente madalyayla döndü.

Derece alan Ispartalı yüzücüler ise, Yusuf Kuşçu - Öznur Metin - Ahmet Can Yılmaz - Kezban Tütüncü - Ayşe Ceren Gökçebay - Beren Gözaçan isimli sporculardan oluştu. - ISPARTA

Türkiye, Ankara, Spor

Kaynak: İHA

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