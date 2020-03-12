İspir Belediyesi çalışanlarına Kovid-19'a karşı bilgilendirme toplantısı
İspir Belediyesinde çalışanlara yönelik yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.
12.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:52
İspir Belediyesinde çalışanlara yönelik yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Belediye binasında düzenlenen toplantıda Belediye Başkan Yardımcıları Yavuz Tansel Demirok ve Hüseyin Sertkaya koronavirüse karşı tedbir alma yöntemlerini anlattı.
Toplantı sonrası personele kolonya ve ıslak mendil dağıtıldı.
Belediye binasında düzenlenen toplantıda Belediye Başkan Yardımcıları Yavuz Tansel Demirok ve Hüseyin Sertkaya koronavirüse karşı tedbir alma yöntemlerini anlattı.
Toplantı sonrası personele kolonya ve ıslak mendil dağıtıldı.
Kaynak: AA
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