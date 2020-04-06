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İspir Belediyesi hijyen çalışmalarıyla korona virüse set çekiyor

Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alan İspir ilçesinde İspir Belediyesinin çalışmaları göz kamaştırıyor.

06.04.2020 17:15 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:16
İspir Belediyesi hijyen çalışmalarıyla korona virüse set çekiyor
Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alan İspir ilçesinde İspir Belediyesinin çalışmaları göz kamaştırıyor.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, özellikle sosyal projelerle İspir'i yerel, ulusal ve uluslararası alanda çok daha tanınır hale getirdi.

Bölgenin coğrafi güzellikleri ve zenginlikleri, turizm destinasyonları, tarihi eserleri, kültürel zenginlikleri ve yöresel ürünlerini tüm organizasyonlarda yer alarak tanıtan Coşkun, İspir'i marka ilçe yapma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Belediyenin imkanları ölçüsünde tüm yerleşim yerlerine hizmet götürerek mutlu bir İspir hedefleyen Başkan Ahmet Coşkun, kurumsal işleyişe de çok önem veriyor.

Belediyenin hizmet birimlerini artırarak üç katına çıkaran Başkan Ahmet Coşkun, on bir birimle çok daha verimli bir mekanizma oluşturdu.

İspir Belediyesi, 2019 yılı Aralık ayında Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Covid-19 korona virüsüne karşı mücadelede seferber oldu.

11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de Covid-19 vakasının görülmesinin ardından hijyen ve dezenfektasyon çalışmalarını derhal başlatan İspir Belediyesi, bir yandan ilçedeki tüm devlet kurumlarını, iş yerlerini, umumi tuvaletleri, apartman genel alanlarını dezenfekte ederken diğer yandan ise ilaçlı ve köpüklü suyla ilçe merkezindeki cadde ve sokakları aralıksız yıkıyor.

İspir Belediyesi zabıta ekipleri ile İçişleri Bakanlığı genelgesi ve İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda bir taraftan birer paket koruyucu maske hediyesinde bulunduğu ilçedeki tüm fırınları, manavları ve marketleri kurallara uyup uymadıkları noktasında denetlerken diğer yandan da ilçe girişinde giriş ve çıkışları kontrol ediyor.

İspir Belediyesi ilçede sürdürdüğü virüse karşı mücadele seferberliği kapsamında halkın bilinçlenmesinin önemine binaen bilbordlara astığı görsel ve yazılı afişler, vatandaşlara dağıttığı kitapçıklar ve el broşürleri ile halkı bilgilendirirken aynı zamanda merkezi ve mobil ses yayın cihazlarıyla ara ara anonslar gerçekleştiriyor.

İlçe merkezindeki hijyen çalışmalarını aksatmayan İspir Belediyesi, yüz mahalle ve yetmiş altı mezranın dezenfekte işlemlerini üç ayrı ekiple üç gün gibi kısa bir zaman içerisinde tamamladı.

"Dezenfekte edilmemiş yer yok"

İlçede insan odaklı bir hizmet yürüttüklerini ifade eden İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, virüse karşı mücadelede tüm mahalle ve mezraların kontrollerinde olduğunu, dezenfekte edilmemiş yer kalmadığını söyledi.

Coşkun, göreve geldiği günden bu yana geçen bir yıl zarfında belediye olarak çok güzel işler başardıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Allah nasip etti, bu bir yıllık süre içerisinde ilçemize güzel hizmetler verdik. Güzel işlerin altına hep birlikte imza attık. Netice itibarıyla bu sadece tek başına bir belediye başkanının gücüyle olabilecek bir şey değil, el ele verdik, omuz omuza verdik yüz mahalle ve yetmiş altı mezrası olan bu güzel ilçede hep birlikte çok ciddi işler yaptık. Ümit ediyorum ki daha güzel işleri yine hep birlikte yapacağız. Yani bir belediye başkanının başarısı çalışma arkadaşlarıyla olur, yol arkadaşlarıyla olur. Ortada bir başarı varsa, bir güzellik varsa bu hepimizin dayanışması neticesindedir."

Belediye çalışanlarına teşekkür eden Coşkun, "Şu anda bulunduğumuz sancılı dönemde gecesini gündüzüne katarak çalışan başkan yardımcılarımızdan işçilerimize kadar tüm yol arkadaşlarımı, özellikle hijyen ve dezenfektasyon çalışmalarında, büyük bir özveri ve hassasiyetle gayret sarf eden, adeta virüse karşı savaşan kahramanlarımızı yürekten kutluyorum." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz, Ahmet Coşkun, İspir, Güncel
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