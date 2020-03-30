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İspir Belediyesi'nden Korona virüs tedbirleri

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi maksadıyla bu salgınla mücadeleyi ve salgın etkilerinin azaltılmasına yönelik alınması gereken önlemler ve yayımlanan genelgeler kapsamında, İspir Belediye Başkanlığınca bir dizi çalışma gerçekleştirildi.

30.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:32
İspir Belediyesi'nden Korona virüs tedbirleri
Tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi maksadıyla bu salgınla mücadeleyi ve salgın etkilerinin azaltılmasına yönelik alınması gereken önlemler ve yayımlanan genelgeler kapsamında, İspir Belediye Başkanlığınca bir dizi çalışma gerçekleştirildi.

İspir Belediye Başkanlığınca yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığının genelgesi kapsamında kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari personelin bulundurulması şartıyla personel planlaması yapıldığı belirtilerek, 'İlk etapta 50 bin litre dezenfekte malzemesi temin edilerek Belediye personellerinden kurulan altı kişilik dezenfekte ekibi ile ilçede bulunan bütün Kamu Kurum ve Kuruluşları dezenfekte edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfekte işlemi haftada bir gün olacak şekilde planlama yapılarak devam edecektir. İlçe merkezinde ve merkez mahallelerde bulunan bütün esnafın iş yerleri dezenfekte edildi. İlçe merkezinde ve merkez mahallerde bulunan camiler, okullar, sağlık ocakları, Taksi durağı, dolmuşlar, Lavabolar, Banka ATM' leri ve iş yerleri dezenfekte edildi. İlçe merkezinde bulunan bütün cadde ve sokaklar, oyun parkları, oturma alanları, kamuya açık alanlar dezenfekte edildi. İlçe merkezinde bulunan 176 Apartman ve Binanın dezenfekte işlemi tamamlandı. İlçe merkezinde dezenfekte işlemi devam etmektedir. İlçe merkezinde bütün cadde, sokak ve kaldırımlar hergün iki defa köpüklü ve klorlu su ile yıkanarak dezenfekte ediliyor.

İlk etapta 30.000 bin adet koruyucu maske temin edilerek bütün kamu kurum ve kuruluşlara dağıtımı yapıldı. 100 bin adet maske temin edilerek bütün vatandaşlara dağıtımı yapılacak. Koronavirüs ile ilgili 15 bin adet bilgilendirme kitapçığı bastırıldı dağıtımı yapılacak. Koronavirüs ile ilgili olarak 15.000 adet bilgilendirme el broşürü bastırıldı dağıtımı yapılacak. Vatandaşların istek ve şikayetleri için İspir Belediye Başkanlığına ait 0530 433 93 21 numaralı Whatsapp ihbar hattı kuruldu. Zabıta Amirliği ekiplerimizce esnaf denetimleri aralıksız devam etmektedir.' Denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, İspir, Güncel
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