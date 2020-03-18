Menü
Haberler››Güncel››İspir'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü kutlandı - Güncel

İspir'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü kutlandı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla İspir Kaymakamlığı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

18.03.2020 17:39 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:39
İspir'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü kutlandı
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla İspir Kaymakamlığı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından anma etkinliklerinin iptal edilmesi dolayısıyla, Hükümet Konağı önünde, ilçe protokolünün katılımıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin sonunda İspir Askerlik Şubesi personeli Personel Astsubay Rıfat Moran tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Moran, Çanakkale Zaferi'nin Türk savaş tarihine altın harflerle yazıldığını ifaden eden konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Çanakkale Zaferi Dünya tarihinde bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin değiştiği, olayların akışı üzerinde Türk ulusunun belirleyici bir rol oynadığı, Kurtuluş Savaşı'mızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu, yüce Türk ulusunun, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kahramanlık ve fedekarlığının doruk noktasına ulaştığı bir prestij ve azmin mücadelesi olmuştur."

Törene, İlçe Kaymakamı Faruk Erdem, İspir Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Asteğmen Saffet Eltaş, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Aktan, kurum amirleri ve siyasi parti başkanları katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale, İspir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Güncel
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Son Dakika: Çankaya’daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor Güncel
Son Dakika: Çankaya'daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Yakınları, eczacı İhsan Giray’ın ’koronavirüsten öldüğü’ iddialarını yalanladı Güncel
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu Güncel
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Loading