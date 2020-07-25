İspir'de etkili olan sel yolları kapattı, araçlar mahsur kaldı

Erzurum'un İspir ilçesi Çamlıkaya Mahallesi'nde meydana gelen sağanak yağmur sele dönüştü. Sel sonrası bir çok mahallenin yolu ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Çamlıkaya Mahallesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur sonrası sel yaşandı. Bir çok bölgede yaşanan toprak kayması sonucu onlarca mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Mahalle sakinleri, dere yataklarında istinat duvarları yapılmasını isteyerek, her yağmurda aynı sıkıntıları yaşadıklarını ve hayatlarından endişe ettiklerini dile getirdiler.

Mahalle sakinleri "Mutlaka derenin ıslah edilmesi gerekiyor. Yağmur yağdığı zaman korkumuzdan evden dışarı çıkamıyoruz Sürekli olarak bu derelerden sel geliyor yollarımız kapanıyor. Hastamız olduğu zaman yine böyle olursa biz ne yaparız. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Kaymakamdan, Belediye başkanından, valimizden mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. İspir belediye başkanı Ahmet Coşkun seçim sürecinde bize söz verdi Bizim burası nahiye olduğu için buraya bir birim oluşturulacaktı. İki sene olmasına rağmen henüz bir işlem yapmadılar, sürekli yağmur yağıyor. Durum vaziyet ortada İspir Çamlıkaya arası yaklaşık 40 kilometre. Burada ufak bir heyelan bir dere bir taş düşmesi sonucu yollarımız kapanıyor hastamız oluyor ama mağdur oluyoruz sesimizi duyurmak istiyoruz" diye konuştular. - ERZURUM