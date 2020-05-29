İspir'de halk pazarında cuma namazı

Korona virüs tedbirleri kapsamında cemaatle namaza ara verilmesiyle birlikte 2.5 aylık sürenin ardından İspir'de de ilk cuma namazı kılındı.

İspir'de halk pazarında cuma namazı
29.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:51
Korona virüs tedbirleri kapsamında cemaatle namaza ara verilmesiyle birlikte 2.5 aylık sürenin ardından İspir'de de ilk cuma namazı kılındı.

İlçe merkezindeki halk pazarında kılınan cuma namazına İspirliler yoğun katılım gösterdi. Yaklaşık 5 bin kişi pazarda sosyal mesafe kurallarına uyarak maskeli olarak cuma namazını kıldı.

Uzun bir aranın ardından cemaatle namaz kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen İspirliler, "Rabbim minarelerimizden ezanlarımızı, camilerden cumalarımızı eksik etmesin. Bugün cumayla cemaatle buluştuk. Cemaatle namaz kılmanın hazzını aylarca bekledik. Ümmeti Muhammed'e dua ettik. Rabbim bütün ülkemizi salgınlardan, felaketlerden korusun" dediler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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