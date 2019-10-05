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İspir'de karakucak güreş festivali

Erzurum'un İspir ilçesi Üzümbağı Mahallesinde düzenlenen karakucak güreş festivali renkli görüntülere sahne oluyor.

05.10.2019 12:56İspir'de karakucak güreş festivali
Erzurum'un İspir ilçesi Üzümbağı Mahallesinde düzenlenen karakucak güreş festivali renkli görüntülere sahne oluyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Sertkaya, Muhtarlar Dernek Başkanı Yaşar Dursun, Köy Muhtarı Metin Yahşı katıldı.

Bölgede yapılan karakucak güreşlerinin her yıl geleneksel olarak düzenlendiğini dile getiren köy muhtarı Yahşı, bölge halkının kaynaşmasını sağlamak amacıyla etkinliklerin gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Program yarın yapılacak final güreşleri ile sona erecek. - ERZURUM

İspir, Güncel

Kaynak: İHA

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