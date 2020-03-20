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İspir'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon yapılıyor

Erzurum'un İspir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

20.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:00
İspir'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon yapılıyor
Erzurum'un İspir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Bu kapsamda çalışmalara başlayan İspir Belediyesi, ilçedeki cadde ve sokakları ilaçlayıp tazyikli su ile yıkıyor.
Özel kıyafetli ilaçlama ekipleri dolmuş durakları, toplu ulaşım araçları, taksi durağı, taksiler, okullar, camiler, kamu kurumları, park ve bahçeler ile vatandaşların yoğun olarak kullandıkları kamu alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.
İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, devletin bu konuda ciddi tedbirler aldığını söyledi.
Belediye olarak kendilerine düşen görevi yapmaya çalıştıklarını ifade eden Coşkun, şöyle konuştu:
"Bu seferberlik içerisinde kendi yerimizi İspir Belediyesi personeli olarak almış durumdayız. Dezenfekte çalışmalarına bugün belediye binamızdan başlandı. Kurumlarımızda, camilerimizde, insanlarımızın toplu olarak yaşadığı ve sosyal hayatı paylaştığı tüm mekanlarda, taksilerde ve toplu ulaşım araçlarında bu çalışmaları önümüzdeki süreçte de kesintisiz devam ettireceğiz. Tedbir bu virüsten daha büyük. Biz tedbiri aldık. Sonrasını Cenab-ı Allah'a bıraktık. İnşallah üstesinden geleceğiz."
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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