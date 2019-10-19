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İspir'de Muhtarlar Günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü Erzurum'un İspir İlçesi'nde düzenlene törenle kutlandı.

19.10.2019 13:00İspir'de Muhtarlar Günü kutlandı
19 Ekim Muhtarlar Günü Erzurum'un İspir İlçesi'nde düzenlene törenle kutlandı.

İspir Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapan muhtarlar saygı duruşunda bulundu İstiklal Marşı'nı okudu.

İspirli Muhtarlar adına konuşan Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı Atilla Dursun, "Barış Pınarı harekatında şehit olan güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet diliyor gazi olanlara acil şifalar uzun ömürler diliyorum. Özü sözü bir olan insanların dertleri ile dertlenmeyi karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm bulmayı kendilerine görevleriyle toplumda barışın huzurun ve esenliğin teminatı olan muhtarlarımızın 19 Ekim muhtarlar gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Ebediyete göç etmiş olanlara yüce Allah"tan rahmet diliyor görevde olanlara sağlık mutluluk ve başarılar diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Erzurum, İspir, Güncel

Kaynak: İHA

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