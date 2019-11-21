Haberler » Güncel » İspir Kadın Kooperatifi Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda - Haber

İspir Kadın Kooperatifi Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda

Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Türkiye Kooperatifler Fuarı "Küresel Ekonomiye Kooperatif Etkisi" teması ile 5-8 Aralık tarihlerinde ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde ziyaretçilerle buluşacak.

21.11.2019 10:45 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:50İspir Kadın Kooperatifi Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda
Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Kooperatifler Fuarı "Küresel Ekonomiye Kooperatif Etkisi" teması ile 5-8 Aralık tarihlerinde ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde ziyaretçilerle buluşacak.

"Birlikte Üretim, Birlikte Büyüme" sloganıyla Türkiye'deki kooperatif ürünlerini yerel ve küresel ticaret ağına dahil etme misyonuyla düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda çeşitli illerden 160'tan fazla başarılı kooperatif ve kooperatif üst kuruluşu ürünlerini ve hizmetlerini tanıtılacak.

" Kadın Kooperatifi fuarda"

Türkiye Kooperatifler Fuarı ile kazanılan vizyon sayesinde kooperatiflerin üretim kapasitelerinde ve ticaret hacimlerinde artış sağlaması, kooperatiflerin ihracatta da pay sahibi olması amaçlanan fuara İspir Kadın Kooperatifi de katılacak. Kooperatifler fuar boyunca Türkiye'nin önde gelen e-ticaret temsilcileri ile ikili görüşmeler yaparak ürünlerini modern çağın ticaret ağında pazarlama imkanlarını değerlendirecekler.

Fuar hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Market temsilcilerinin de hazır bulunacağı fuarda kooperatifler, ürünlerini market raflarına taşıma fırsatı bulacak. Fuara dünyanın çeşitli ülkelerinden alım heyetleri de davet edildi. Alım heyetleriyle yapılacak birebir görüşmeler sayesinde kooperatifler kendilerine yeni ihracat rotaları belirleme ve küresel pazara dahil olma imkanı yakalayacak. Fuar boyunca kooperatiflere ihracat süreçleri ve destekleri, dijital gelişmeler, e-ticaret ile ilgili konularda eğitimler verilecek. İlham verici başarılı kooperatif hikayelerinin ve yurtdışından gelen kooperatiflerin tecrübelerinin aktarılacağı panel ve eğitimler de düzenlenecek. Cam, gümüş işleme, keçe sanatı, ebru sanatı ve kaligrafi gibi "kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri devam ettiren kooperatifler de ürünlerini sergileyecek. Fuarda, çocuklarda ve gençlerde kooperatif bilincini geliştirecek etkinliklere de yer veriliyor. Fuar açılışında, Türkiye genelinde orta öğretim çağındaki öğrenciler arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere para ödülü takdim edilecek, 81 ilde birinci olan resimler fuar boyunca sergilenecek. Çocuklar için özel olarak yazılan kooperatifçilik konulu çocuk tiyatrosu fuar süresince sahnelenecek. Çocuklara yönelik atölye çalışmalarıyla birlik ve beraberlik içinde başarı kazanmanın öneminin çocuklara aşılanması amaçlanıyor. Vatandaşlar fuarı ücretsiz ziyaret edebilecek. 7 milyona yakın ortağı bulunan kooperatifleri yakından tanıyıp ürünlerini satın alabilecek." - ERZURUM

Türkiye, İspir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:50 Eski sevgilisini tehdit ettiği için gözaltına alınmak istenen zanlı, mazot içip canına kıymak istedi
11:50 Dijital Dönüşümde Rekabet Büyüyor
11:50 Çatıya çıktı, kadına şiddete tepki gösterdi
11:50 İzmir'de, 63 fetö şüphelisi daha adliyede
11:50 Sahte video ve ses kayıtlarını tespit eden sistem
11:45 Başörtülü kadına saldıran kadın gülerek adliyeye gitti
11:19 Bakan Akar, TSK'dan ihraç edilen FETÖ'cü sayısını açıkladı: 17 bin 866
11:18 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar tekrar başlıyor
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:44 Sivas'a özgü mermer ve travertenler 4 kıtada 18 ülkeye ihraç ediliyor
10:35 Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
10:07 Kılıçdaroğlu: Saray'a gidip Erdoğan'la konuşan ismi biliyorum
09:41 Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
18:13 TRT'den "zarar ediyor" haberlerine yalanlama: Rapordaki veriler çarpıtıldı
21.11.2019 11:51:48