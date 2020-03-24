Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İspir Kaymakamlığı yaşlı vatandaşlar için özel ekip oluşturdu - Haberler

İspir Kaymakamlığı yaşlı vatandaşlar için özel ekip oluşturdu

Erzurum'un İspir ilçesinde, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmamaları ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kaymakamlık tarafından özel ekipler oluşturuldu.

24.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:14
İspir Kaymakamlığı yaşlı vatandaşlar için özel ekip oluşturdu
Erzurum'un İspir ilçesinde, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmamaları ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kaymakamlık tarafından özel ekipler oluşturuldu. Görevli ekipler, ilçe merkezinde araçlarla dolaşarak anonslarla vatandaşları uyardı.

Türkiye genelinde 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından İspir Kaymakamlığı tarafından evden çıkamayanların yardımına koşan polis ve sosyal destek grupları, yaşlıların ihtiyacı olan malzemeleri temin ederek evlerine ulaştırdı.

İspir Kaymakamı Faruk Erdem, "Sokağa çıkma yasağı geldikten sonra vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidermek için bir sistem kurmak lazımdı. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda sosyal destek ekipleri oluşturuldu.112'den alınacak çağrılarla özellikle 65 yaş üzeri kronik rahatsızlığı olan tek başına yaşayan veya herhangi bir yakını olmayan vatandaşlarımızın eğer ekonomik yoksunluk içerisinde olan varsa bunlar devlet tarafından, ekonomik durumları iyi olanlarsa bunlar kendi ihtiyaçlarını ücreti mukabilinde ekipler marifetiyle giderilecektir" dedi.

Polis ekipleri yaşlı bakıma muhtaç olanlara evlerinde hizmet verdi. Dışarıda olan kişilerin ise ikna yolu ile evlerine gitmeleri sağladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Polis, İspir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’dan kaçan günübirlikçilerin uğrak mekanı virüs sayesinde nefes aldı Haberler
İstanbul'dan kaçan günübirlikçilerin uğrak mekanı virüs sayesinde nefes aldı
65 yaş üstü iki arkadaş alkol alırken yakalandı! İşte kesilen ceza Haberler
65 yaş üstü iki arkadaş alkol alırken yakalandı! İşte kesilen ceza
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haberler
Bir ülkede daha koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor Haberler
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
İran’da koronavirüsten ikinci çocuk ölümü gerçekleşti Haberler
İran'da koronavirüsten ikinci çocuk ölümü gerçekleşti
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi Haberler
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi
Korona sonrası talep artınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Haberler
Korona sonrası talep artınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı
Bilim Kurulu üyesi, virüsü atlatanları bekleyen tehlikeye işaret etti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, virüsü atlatanları bekleyen tehlikeye işaret etti

Son Dakika Güncel Haberleri

Düzce'den kısa kısa - Haber Muhtar mahallesindeki yaşlılar için gece-gündüz çalışıyor - Haber Gölbaşı Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı - Haber Araban'da koronavirüs tedbirleri - Haber İstanbul'da taksi dolmuş ve minibüsler dezenfekte edildi - Haber Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı - Haberler Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi - Haber Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi - Haber Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu - Haber Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var - Haber Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor - Haber
Loading