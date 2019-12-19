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"ISQua Konferansı" 2023'te ilk kez Türkiye'de düzenlenecek

Sağlık hizmetlerinde kalite çalışmalarının değerlendirildiği "40. ISQua Konferansı", 2023 yılında ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilecek.

19.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:24
Sağlık hizmetlerinde kalite çalışmalarının değerlendirildiği "40. ISQua Konferansı", 2023 yılında ilk kez 'de gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında , sağlık alanında dünyanın önemli konferanslarından birine ev sahipliği yapacak.
Hasta güvenliği, kalite ve sağlık hizmetleri alanlarında öne çıkan, dünyada akreditasyon faaliyetlerinin çatı kuruluşu ISQua (The International Society for Quality in Health Care) Konferansı, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından düzenlenecek.
Aday ülkeler, uzun süren adaylık süreçlerinin ardından ülkelerin organizasyon ve altyapı imkanları, önceki yıllarda yürüttükleri etkinlikler ve konferanslarda sunulan bilimsel çalışmalar gibi birçok farklı parametre dikkate alınarak değerlendiriliyor. Türkiye tüm bu parametreleri tamamlayarak 2023 yılında 40. ISQua Konferansı'na ev sahipliği yapmaya hak kazandı.
Dünya çapında, sağlık alanında uygulanan hasta güvenliği, kalite iyileştirme, dış değerlendirme ve akreditasyon ana konuları, ISQua tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen konferanslarla ele alınıp değerlendiriliyor.
Türkiye'nin Genel Kurul Toplantıları'na ev sahipliği yapıyor olması, TÜSKA tarafından yürütülen kalite ve akreditasyon faaliyetlerinin ISQua üye ülkelerine ve konferans katılımcılarına tanıtılması açısından büyük bir fırsat sunuyor.

İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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