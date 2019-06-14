14.06.2019 20:03
Haberler»Güncel » Haber

İsrail 34 Filistinliyi yaraladı (1)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze'nin doğu sınırında toplanan Filistinliler Sınırdan yükselen dumanlar Ambulansların geçişi İsrail ile Gazzeyi ayıran tel örgülerin arkasında toplanan Filistinli gençler İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gazze'nin doğu sınırında toplanan Filistinliler
Sınırdan yükselen dumanlar
Ambulansların geçişi
İsrail ile Gazzeyi ayıran tel örgülerin arkasında toplanan Filistinli gençler
İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde ikisi sağlık görevlisi 34 Filistinli yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 34 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, yaralananlar arasında ayağından gaz kapsülü ve başından plastik mermiyle vurulan iki sağlık görevlisinin de olduğu aktarıldı.
Açıklamada, yaralı Filistinlilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.İsrail 34 Filistinliyi yaraladı (1)
Kaynak: AA
Dönüş, Gazze, İsrail, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:31 İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış
20:30 Bakan Ersoy, Fethiye'de Atıksu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne katıldı
20:30 Türk antrenör, Roma'nın genç takımını şampiyonluğa taşıdı
20:28 Ankara'da sahte içki operasyonu: 4 gözaltı
20:27 Jandarmadan Tolgay Arslan'lı tanıtım
20:25 Akit TV Haber Müdürü Murat Alan saldırıya uğradı
20:24 Bakan Ersoy: "Türkiye'nin turizmdeki 2023 hedeflerini ciddi şekilde revize ettik"