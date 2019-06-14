İsrail 34 Filistinliyi yaraladı (1)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze
'nin doğu sınırında toplanan FilistinlilerSınırdan yükselen dumanlarAmbulansların geçişiİsrail
ile Gazzeyi ayıran tel örgülerin arkasında toplanan Filistinli gençlerİsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş
Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde ikisi sağlık görevlisi 34 Filistinli yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 34 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, yaralananlar arasında ayağından gaz kapsülü ve başından plastik mermiyle vurulan iki sağlık görevlisinin de olduğu aktarıldı.
Açıklamada, yaralı Filistinlilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.