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İsrail, 4 aydır idari tutuklu olan Hamas yetkililerinden Netşe'yi serbest bıraktı

İsrail, Hamas yetkililerinden Abdulhalık en-Netşe'yi (62) 4 ay idari tutukluluğun ardından serbest bıraktı.

09.04.2020 02:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 02:24
İsrail, 4 aydır idari tutuklu olan Hamas yetkililerinden Netşe'yi serbest bıraktı
İsrail , Hamas yetkililerinden Abdulhalık en-Netşe'yi (62) 4 ay idari tutukluluğun ardından serbest bıraktı.
Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, 11 Aralık 2019'da işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentindeki evine baskın düzenlenmesinin ardından tutuklanan Netşe'nin serbest bırakıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Netşe'nin 10 yıl kesintisiz olmak üzere toplamda 20 yıl İsrail hapishanelerinde kaldığı ve sağlık sorunları olmasına rağmen pek çok defa da idari olarak tutuklandığı belirtildi.
İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 binin üzerinde Filistinli bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Batı Şeria, Aralık, İsrail, Hamas, Güncel
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