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İsrail, 6 yaşındaki Filistinli çocuğu sorguya çağırdı

İsrail ordusu, İsrail askerlerine taş attığı iddiasıyla Kudüs'ün İsaviya beldesinde 6 yaşındaki Qais Obaid'i sorguya çağırdı.

31.07.2019 00:00 İsrail, 6 yaşındaki Filistinli çocuğu sorguya çağırdı
İsrail ordusu, İsrail askerlerine taş attığı iddiasıyla Kudüs'ün İsaviya beldesinde 6 yaşındaki Qais Obaid'i sorguya çağırdı.
İsrail ordusu, İsrail askerlerine taş attığı iddiasıyla Kudüs'ün İsaviya beldesinde yaşayan 6 yaşındaki Qais Obaid'i sorgulamak için karakola çağırdı. Obaid ve babasına yarın karakola gelmesi için soruşturma mektubu verildiği bildirildi. İsrail ordusu, dün de 3 yaşındaki Filistinli Muhammed Rabi'yi askeri aracı taşladığı gerekçesiyle sorguya çağırmıştı. İsrail'de geçtiğimiz 3 yıl içinde yaklaşık 20 Filistinli çocuk hapis cezasına çarptırıldı.
(İHA)

İsrail, Kudüs, Güncel

Kaynak: İHA

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