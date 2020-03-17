İsrail adına ajanlık yapan eski Lübnanlı asker Fahuri hakkındaki dava düşürüldü
Lübnan'da 1982-2000 yıllarında ülkeyi işgal eden İsrail ordusu adına ajanlık yapmakla suçlanan eski ordu mensubu Amir Fahuri hakkındaki dava, zaman aşımı nedeniyle düşürüldü.
17.03.2020 03:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 03:10
Lübnan 'da 1982-2000 yıllarında ülkeyi işgal eden İsrail ordusu adına ajanlık yapmakla suçlanan eski ordu mensubu Amir Fahuri hakkındaki dava, zaman aşımı nedeniyle düşürüldü.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Askeri Mahkemesi, 1998 yılında İsrail üzerinden ABD'ye kaçan ve geçen yıl eylül ayında ülkeye dönüş yapan eski asker Fahuri hakkındaki kararını açıkladı.
Fahuri'ye, İsrail işgali sırasında kaçırdığı Lübnanlıları işkenceyle öldürdüğü suçlamasının yönetildiğine işaret edilen haberde, Lübnan Askeri Mahkemesinin, zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdiği kaydedildi.
Askeri Mahkeme, hakkında başka davaların olmaması halinde Lübnan asıllı ABD vatandaşı olan Fahuri'nin derhal salıverilmesine hükmetti.
Mahkemenin kararına tepki gösteren Lübnanlılar, ülkenin bazı bölgelerinde yolları keserek Fahuri'nin serbest kalmasını protesto etti.
Amir Fahuri kimdir?
İsrail ordusu, ülkeyi işgal ettiği 1982-2000 yıllarında Lübnanlı tutuklular için inşa ettiği hapishanenin başına Lübnan askerlerinden Amir Fahuri'yi atamıştı.
Lübnan Askeri Mahkemesi, İsrail için ajanlık yaptığı gerekçesiyle 1998 yılında Fahuri'yi 15 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. ABD'ye kaçan Fahuri ise cezanın zaman aşımına uğradığı düşüncesiyle 21 yıl aradan sonra 13 Eylül 2019'da Lübnan'a dönüş yapmıştı.
Lübnanlılar, Fahuri'nin ülkeye dönmesinin ardından düzenledikleri gösterilerde, "İsrail ajanlarına müsamaha gösterilmesin", "Lübnanlılara karşı işlenen suçlar örtbas edilmesin" pankartları açmış ve Fahuri'nin mahkeme önüne çıkarılmasını talep etmişti.
Bunun üzerine Lübnan Emniyet Teşkilatı, Fahuri'yi sorguya çektikten sonra Askeri Mahkemeye sevk etmişti.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Askeri Mahkemesi, 1998 yılında İsrail üzerinden ABD'ye kaçan ve geçen yıl eylül ayında ülkeye dönüş yapan eski asker Fahuri hakkındaki kararını açıkladı.
Fahuri'ye, İsrail işgali sırasında kaçırdığı Lübnanlıları işkenceyle öldürdüğü suçlamasının yönetildiğine işaret edilen haberde, Lübnan Askeri Mahkemesinin, zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdiği kaydedildi.
Askeri Mahkeme, hakkında başka davaların olmaması halinde Lübnan asıllı ABD vatandaşı olan Fahuri'nin derhal salıverilmesine hükmetti.
Mahkemenin kararına tepki gösteren Lübnanlılar, ülkenin bazı bölgelerinde yolları keserek Fahuri'nin serbest kalmasını protesto etti.
Amir Fahuri kimdir?
İsrail ordusu, ülkeyi işgal ettiği 1982-2000 yıllarında Lübnanlı tutuklular için inşa ettiği hapishanenin başına Lübnan askerlerinden Amir Fahuri'yi atamıştı.
Lübnan Askeri Mahkemesi, İsrail için ajanlık yaptığı gerekçesiyle 1998 yılında Fahuri'yi 15 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. ABD'ye kaçan Fahuri ise cezanın zaman aşımına uğradığı düşüncesiyle 21 yıl aradan sonra 13 Eylül 2019'da Lübnan'a dönüş yapmıştı.
Lübnanlılar, Fahuri'nin ülkeye dönmesinin ardından düzenledikleri gösterilerde, "İsrail ajanlarına müsamaha gösterilmesin", "Lübnanlılara karşı işlenen suçlar örtbas edilmesin" pankartları açmış ve Fahuri'nin mahkeme önüne çıkarılmasını talep etmişti.
Bunun üzerine Lübnan Emniyet Teşkilatı, Fahuri'yi sorguya çektikten sonra Askeri Mahkemeye sevk etmişti.
Kaynak: AA
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