İsrail, Akdeniz'de Doğalgaz Boru Hattı Kurabilir

İsrail, Yunanistan, İtalya ve Güney Kıbrıs ile bir doğal boru hattı inşası yönünde anlaşmaya yakın.İsrail yerel basını, İsrail'in Yunanistan, İtalya ve Güney Kıbrıs ile Leviathan ve Afrodit deniz aşırı doğalgaz alanlarında 2.000 kilometrelik bir su altı doğalgaz boru hattı inşa edilmesi yönünde bir anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.Sputnik'te yer alan habere göre, Türk Akımı boru hattının neredeyse iki katı uzunluğundaki boru hattının 8 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor ve dünyanın en derin su altı doğalgaz boru hattı olacağı ifade ediliyor.