İsrail, Ankara'ya Büyükelçi Atamayacak

İsrail
, Türkiye
'nin sınır dışı ettiği büyükelçi yerine yenisinin atanmayacağını açıkladı.
İsrail, Türkiye'deki diplomatik temsil düzeyini azaltmaya karar verdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Amnon Nahshon konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İsrail, Gazze Şeridi
'ndeki olayların arka planına karşı yarım yıl önce Türk yetkililer tarafından sınır dışı edilen Eitan Nehia'nın yerine geçecek bir büyükelçi tayin etmemeye karar verdi" dedi.
Öte yandan Sözcü Mahshon, İstanbul
'a yeni bir konsolosun atanmayacağını da sözlerine ekledi. - TEL AVİV
Türkiye,İsrail
29 Kasım 2018 Perşembe 11:31