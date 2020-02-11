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İsrail askeri aracı, Filistinlilerin aracına 'kasıtlı' çarptı: 2 yaralı

Filistin'de İsrail güvenlik güçlerine ait askeri araç, içerisinde 2 Filistinlinin bulunduğu sivil araca kasıtlı olarak çarptı.

11.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:57İsrail askeri aracı, Filistinlilerin aracına 'kasıtlı' çarptı: 2 yaralı

'de güvenlik güçlerine ait askeri araç, içerisinde 2 Filistinlinin bulunduğu sivil araca kasıtlı olarak çarptı. Kasıtlı kazada 2 kişi yaralandı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, sosyal medyada yayınlandı.

Olay, Filistin'in Beytüllahim kentinde meydana geldi. İsrail güçlerine ait askeri araç, içerisinde Fadi Raed Qutaosh (27) ve Khaled Qutaosh'un (23) bulunduğu sivil araca kasıtlı olarak çarptı. Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamada, kazada 2 Filistinli gencin yaralandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Kasıtlı çarpma anı

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Detaylar



Filistin, İsrail, Güncel

Kaynak: DHA

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